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27-річний вірменин понад 10 років нелегально жив на Волині

27-річний вірменин понад 10 років нелегально жив на Волині
Волинські поліцейські під час проведення профілактичної операції «Мігрант» викрили нелегального мігранта, який понад 10 років перебував в Україні незаконно.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

27-річний громадянин Республіки Вірменія понад 10 років знаходився в Україні із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Співробітники державної міграційної служби склали на іноземця адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує від 1700 до 5100 грн. штрафу.

Також прийнято рішення про примусове повернення порушника до країни громадянства.

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Теги: нелегал, Вірменія, Волинь
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Коментарі 1
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Найшли новину....
А чому не говорите скільки українців і волинян в тому числі живе нелегально по всьому світу.
Який він нелегал, коли прожив вже 10 років в Україні.Дайте людині спокій.
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