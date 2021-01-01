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Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року

Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року
На Волині триває активна реконструкція «Білого» та «Сірого» будинків Косачів, що у селі Колодяжне Ковельського району.

Зокрема, ремонтні роботи меморіальних будиночків стартували у червні поточного року в рамках програми «Велике будівництво», інформує ОДА.

Садиби Лесі Українки у селі Колодяжне – пам’ятка історії національного значення, що, відповідно, взята під охорону держави. Довгий час будиночки перебували у незадовільному стані і потребували ремонту.

Відтак, цього року на реконструкцію історичних будівель спрямовані кошти із державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – понад 11 млн гривень.

Слід зазначити, що наразі будівельна готовність об’єкту складає 40%. Передбачають, що до кінця 2021 року завершиться відновлення цієї культурної та історичної спадщини не лише Волині, а всієї України.
Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року
Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року
Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року
Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року

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Теги: будинки Косачів, реставрація
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