Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року

На Волині триває активна реконструкція «Білого» та «Сірого» будинків Косачів, що у селі Колодяжне Ковельського району.Зокрема, ремонтні роботи меморіальних будиночків стартували у червні поточного року в рамках програми «Велике будівництво», інформує ОДА.Садиби Лесі Українки у селі Колодяжне – пам’ятка історії національного значення, що, відповідно, взята під охорону держави. Довгий час будиночки перебували у незадовільному стані і потребували ремонту.Відтак, цього року на реконструкцію історичних будівель спрямовані кошти із державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – понад 11 млн гривень.Слід зазначити, що наразі будівельна готовність об’єкту складає 40%. Передбачають, що до кінця 2021 року завершиться відновлення цієї культурної та історичної спадщини не лише Волині, а всієї України.