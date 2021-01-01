Будинки Косачів на Волині обіцяють відреставрувати до кінця року
Сьогодні, 15:42
На Волині триває активна реконструкція «Білого» та «Сірого» будинків Косачів, що у селі Колодяжне Ковельського району.
Зокрема, ремонтні роботи меморіальних будиночків стартували у червні поточного року в рамках програми «Велике будівництво», інформує ОДА.
Садиби Лесі Українки у селі Колодяжне – пам’ятка історії національного значення, що, відповідно, взята під охорону держави. Довгий час будиночки перебували у незадовільному стані і потребували ремонту.
Відтак, цього року на реконструкцію історичних будівель спрямовані кошти із державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – понад 11 млн гривень.
Слід зазначити, що наразі будівельна готовність об’єкту складає 40%. Передбачають, що до кінця 2021 року завершиться відновлення цієї культурної та історичної спадщини не лише Волині, а всієї України.
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Зокрема, ремонтні роботи меморіальних будиночків стартували у червні поточного року в рамках програми «Велике будівництво», інформує ОДА.
Садиби Лесі Українки у селі Колодяжне – пам’ятка історії національного значення, що, відповідно, взята під охорону держави. Довгий час будиночки перебували у незадовільному стані і потребували ремонту.
Відтак, цього року на реконструкцію історичних будівель спрямовані кошти із державного та обласного бюджетів. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – понад 11 млн гривень.
Слід зазначити, що наразі будівельна готовність об’єкту складає 40%. Передбачають, що до кінця 2021 року завершиться відновлення цієї культурної та історичної спадщини не лише Волині, а всієї України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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