Засудили волинянина, який перерізав горло собаці





Про це видання



Обвинувачений близько 18:30, бувши в стані алкогольного сп`яніння, на очах у дітей кухонним ножем умисно перерізав яремну вену своїй собаці «Джесі», яка знаходилася на прив`язі. Пошкодження призвели до крововтрати та завдали собаці фізичного страждання і спричинили загибель.



Під час судового засідання обвинувачений вину у вчиненні ним кримінального правопорушення визнав повністю.



Розповів, що у дворі домогосподарства знаходився на прив`язі його собака, крім його собаки на територію домогосподарства прибігають інші, які душать курей і постійно шумлять. Тому, він сказав цивільній дружині, що з собакою треба щось робити, і, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, він пішов до підсобного приміщення, яке знаходиться поряд з будинком, взяв ножа і перерізав своєму собаці горло. Діти в цей час знаходились з дружиною га городі на території домогосподарства.



У суді чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 299 КК України та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.



На підставі статті 75 КК України його звільнили від відбування призначеного йому покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розглянули справу щодо чоловіка, який жорстоко вбив собаку на очах дітей.Про це видання Район.Локачі дізналося із вироку суду від 2 вересня.Обвинувачений близько 18:30, бувши в стані алкогольного сп`яніння, на очах у дітей кухонним ножем умисно перерізав яремну вену своїй собаці «Джесі», яка знаходилася на прив`язі. Пошкодження призвели до крововтрати та завдали собаці фізичного страждання і спричинили загибель.Під час судового засідання обвинувачений вину у вчиненні ним кримінального правопорушення визнав повністю.Розповів, що у дворі домогосподарства знаходився на прив`язі його собака, крім його собаки на територію домогосподарства прибігають інші, які душать курей і постійно шумлять. Тому, він сказав цивільній дружині, що з собакою треба щось робити, і, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, він пішов до підсобного приміщення, яке знаходиться поряд з будинком, взяв ножа і перерізав своєму собаці горло. Діти в цей час знаходились з дружиною га городі на території домогосподарства.У суді чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 299 КК України та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.На підставі статті 75 КК України його звільнили від відбування призначеного йому покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

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