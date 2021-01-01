З 1 жовтня збільшать розмір пенсій





Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, передає



Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримають доплату в розмірі 400 грн.



З 1 грудня будуть підвищені виплати:



для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії - буде 2600 грн;



для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).



Яка зараз середня пенсія по Україні:



середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);



пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).



від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).



від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);



від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);



понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).



Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:



з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;

з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;

у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;

з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;

з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;

з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.



Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 жовтня 2021 року в Україні заплановано підвищення виплат для пенсіонерів, які досягли 75 років.Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, передає УНІАН Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримають доплату в розмірі 400 грн.для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії - буде 2600 грн;для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

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