З 1 жовтня збільшать розмір пенсій
Сьогодні, 16:28
З 1 жовтня 2021 року в Україні заплановано підвищення виплат для пенсіонерів, які досягли 75 років.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, передає УНІАН.
Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримають доплату в розмірі 400 грн.
З 1 грудня будуть підвищені виплати:
для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії - буде 2600 грн;
для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).
Яка зараз середня пенсія по Україні:
середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);
пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).
від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).
від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);
від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);
понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).
Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:
з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;
з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;
у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;
з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;
з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;
з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.
Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.
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Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, передає УНІАН.
Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримають доплату в розмірі 400 грн.
З 1 грудня будуть підвищені виплати:
для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії - буде 2600 грн;
для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).
Яка зараз середня пенсія по Україні:
середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);
пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).
від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).
від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);
від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);
понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).
Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:
з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;
з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;
у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;
з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;
з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;
з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.
Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.
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