ДТП з потерпілими у Луцьку за участі маршрутки і вантажівки: чому закрили справу і чи отримали люди компенсацію
Сьогодні, 16:41
Кримінальне провадження у справі про аварію за участі маршрутки та вантажівки на вулиці Ківерцівській у Луцьку закрили.
Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
Нагадаємо, Нагадаємо, аварія за участі маршрутки та вантажівки з причепом трапилася 25 березня в обідню пору. Машини зіштовхнулися неподалік мосту. Від удару у маршрутки повилітали усі вікна. На місці працювали кілька карет швидкої допомоги.
Загалом у маршрутці на момент зіткнення перебувало 15 пасажирів. Семеро з них отримали травми різного степеня важкості.
Зі слів перевізника Сергія Гетманчука, семеро з дев'яти травмованих пасажирів маршрутки отримали грошову компенсацію.
Чому закрили справу
Аварія трапилася 25 березня. Щодо водія маршрутки № 107 правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Як розповіла Суспільному Ольга Бузулук, у квітні слідчі закрили справу на підставі примирення осіб.
"За результатами саме двоє людей були з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Водій маршрутки повністю визнав свою вину. Спільно з перевізником відшкодували матеріальну шкоду", – зазначила речника правоохоронців.
"Ніхто не ображений", – перевізник
Підприємець Сергій Гетманчук розповів, що всім пасажирам, які зверталися до медиків, допомогли, а також відшкодували матеріальні збитки. Точної суми, яку виплатили, не підраховував: "Більш як 50 тисяч гривень точно", – каже підприємець.
Виплату відшкодувань перевізник розділив разом із водієм. "Ніхто не ображений, всі живі-здорові. Пробачення в них попросили, що так вийшло. В лікарні 15 тисяч заплатили. Плюс 6 тисяч за те, що людина лежала. За матеріальні збитки платили: була куртка порвана, хтось вдарився – був синяк, забій", – розповів перевізник.
Водія, який на маршруті № 107 зіткнувся з вантажівкою, зі слів Сергія Гетманчука, не звільнили: чоловік визнав свою провину та продовжив працювати. Збитки, завдані власнику ЗІЛа внаслідок зіткнення, відшкодувала страхова компанія. Також до страхової компанії зверталися пасажири, – додав перевізник.
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Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
Нагадаємо, Нагадаємо, аварія за участі маршрутки та вантажівки з причепом трапилася 25 березня в обідню пору. Машини зіштовхнулися неподалік мосту. Від удару у маршрутки повилітали усі вікна. На місці працювали кілька карет швидкої допомоги.
Загалом у маршрутці на момент зіткнення перебувало 15 пасажирів. Семеро з них отримали травми різного степеня важкості.
Зі слів перевізника Сергія Гетманчука, семеро з дев'яти травмованих пасажирів маршрутки отримали грошову компенсацію.
Чому закрили справу
Аварія трапилася 25 березня. Щодо водія маршрутки № 107 правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Як розповіла Суспільному Ольга Бузулук, у квітні слідчі закрили справу на підставі примирення осіб.
"За результатами саме двоє людей були з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Водій маршрутки повністю визнав свою вину. Спільно з перевізником відшкодували матеріальну шкоду", – зазначила речника правоохоронців.
"Ніхто не ображений", – перевізник
Підприємець Сергій Гетманчук розповів, що всім пасажирам, які зверталися до медиків, допомогли, а також відшкодували матеріальні збитки. Точної суми, яку виплатили, не підраховував: "Більш як 50 тисяч гривень точно", – каже підприємець.
Виплату відшкодувань перевізник розділив разом із водієм. "Ніхто не ображений, всі живі-здорові. Пробачення в них попросили, що так вийшло. В лікарні 15 тисяч заплатили. Плюс 6 тисяч за те, що людина лежала. За матеріальні збитки платили: була куртка порвана, хтось вдарився – був синяк, забій", – розповів перевізник.
Водія, який на маршруті № 107 зіткнувся з вантажівкою, зі слів Сергія Гетманчука, не звільнили: чоловік визнав свою провину та продовжив працювати. Збитки, завдані власнику ЗІЛа внаслідок зіткнення, відшкодувала страхова компанія. Також до страхової компанії зверталися пасажири, – додав перевізник.
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