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ДТП з потерпілими у Луцьку за участі маршрутки і вантажівки: чому закрили справу і чи отримали люди компенсацію

ДТП з потерпілими у Луцьку за участі маршрутки і вантажівки: чому закрили справу і чи отримали люди компенсацію
Кримінальне провадження у справі про аварію за участі маршрутки та вантажівки на вулиці Ківерцівській у Луцьку закрили.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Нагадаємо, Нагадаємо, аварія за участі маршрутки та вантажівки з причепом трапилася 25 березня в обідню пору. Машини зіштовхнулися неподалік мосту. Від удару у маршрутки повилітали усі вікна. На місці працювали кілька карет швидкої допомоги.

Загалом у маршрутці на момент зіткнення перебувало 15 пасажирів. Семеро з них отримали травми різного степеня важкості.

Зі слів перевізника Сергія Гетманчука, семеро з дев'яти травмованих пасажирів маршрутки отримали грошову компенсацію.

Чому закрили справу

Аварія трапилася 25 березня. Щодо водія маршрутки № 107 правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Як розповіла Суспільному Ольга Бузулук, у квітні слідчі закрили справу на підставі примирення осіб.

"За результатами саме двоє людей були з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Водій маршрутки повністю визнав свою вину. Спільно з перевізником відшкодували матеріальну шкоду", – зазначила речника правоохоронців.

"Ніхто не ображений", – перевізник

Підприємець Сергій Гетманчук розповів, що всім пасажирам, які зверталися до медиків, допомогли, а також відшкодували матеріальні збитки. Точної суми, яку виплатили, не підраховував: "Більш як 50 тисяч гривень точно", – каже підприємець.

Виплату відшкодувань перевізник розділив разом із водієм. "Ніхто не ображений, всі живі-здорові. Пробачення в них попросили, що так вийшло. В лікарні 15 тисяч заплатили. Плюс 6 тисяч за те, що людина лежала. За матеріальні збитки платили: була куртка порвана, хтось вдарився – був синяк, забій", – розповів перевізник.

Водія, який на маршруті № 107 зіткнувся з вантажівкою, зі слів Сергія Гетманчука, не звільнили: чоловік визнав свою провину та продовжив працювати. Збитки, завдані власнику ЗІЛа внаслідок зіткнення, відшкодувала страхова компанія. Також до страхової компанії зверталися пасажири, – додав перевізник.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Ківерцівська
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