Хата згоріла вщент: багатодітна родина з Волині залишилася без житла. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Через пожежу, яка повністю знищила і хату, і особисте майно, багатодітна родина разом зі старенькою бабусею змушена тулитися у тісному гаражі. Трагедія сталася у селі Блаженик Ковельського району.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла господиня, мама трьох доньок Олена Півень.
Про день, який розділив життя родини на «до» і «після» жінка згадує, ридаючи.
«Зранку 22 червня 2021 року на Кирилів день (релігійне свято у православних християн, – ВН) я пішла на роботу, залишивши у хаті двох малолітніх доньок – 7-річну Валерію, 14-річну Вікторію та стареньку матір чоловіка Віктора. Він (чоловік, – ВН) завіз мене на роботу і повернувся додому, аби вивести корову на пасовисько. Разом з корівкою відійшов приблизно 400 метрів, бачить – хата горить! Прибігли сусіди, почали гасити пожежу. А вогонь вже й перекинувся на шифер. Тим часом чоловік побіг у палаючу хату, і вивів дітей, а тоді їхню бабусю», – схлипує багатодітна мати, відтворюючи страшні події двомісячної давнини.
Викликали пожежників. Прибуло два екіпажі – один з Турійська, а інший – з Володимира-Волинського. Утім, аби загасити вогнище, води, залитої в резервуари спецтранспорту рятувальників, на жаль не вистачило.
«Почали гасити, а горіло лише в одному місці – на кухні. Повибивали вікна, впустили в те вогнище повітря. Але раптово у пожежників закінчилася вода. У нас під боком річка, але у рятувальників не було ні помпи, ні насосу, щоб заправитися водою. Поїхали заправлятися. Коли ж через півтори години повернулися, хата згоріла повністю», – плаче пані Олена.
Окрім оселі згоріло й все майно родини – від паспортів до спідньої білизни.
Завдяки допомозі небайдужих людей за два місяці вдалося залити фундамент і почати будувати нове житло.
«Допомогли мешканці з сусідніх сіл, просто небайдужі. За ті кошти то я купила блоки для будівництва. Від територіальної громади отримала тисячу гривень допомоги. Але на сьогодні, окрім будматеріалів, 100 тисяч гривень потрібно заплатити за роботу будівельникам, а таких грошей ми не маємо. Але хлопці (будівельники, – ВН) з розумінням поставились до ситуації, і продовжують роботи й надалі – на виплату. Ми з дітками живемо в гаражі. Молодша донька цього року перейшла у другий клас, середня – у дев’ятий. Маю ще й старшу доньку Світлану, але вона вийшла заміж і мешкає окремо від нас», – розповідає волинянка.
До слова, життя вже не вперше випробовує родину Півнів.
«При народженні наша молодша донька Валерія була повністю паралізованою. Я ходила на роботу, а старші діти її гляділи. Завдяки цьому дитину вдалося виходити. На сьогоднішній день вона і ходить, і руками працює. От тільки зір поганий має. У неї були повністю розірвані нервові зв'язки на лівій ручці», – розповідає жінка.
Аби виходити малечу, за пів року після її народження сім’я продала корову та цінності. Та з часом знову нажили. І ось два місяці тому все нажите забрав «червоний півень».
Експерти кажуть, що причина пожежі – коротке замикання.
Попри те, що пані Олена хворіє на цукровий діабет, не сидить без діла – працює кухарем в одному із закладів громадського харчування громади, а її чоловік – різноробочим у лісгоспі.
Родина звертається по допомогу до всіх небайдужих, бо найбільша мрія цих працьовитих людей – жити разом з дітьми не в гаражі, а у власній, хай і невеличкій оселі.Адже за теплим «бабиним літом» – осінні та зимові холоди, а це унеможливлює подальше перебування сім’ї у гаражі.
Реквізити для допомоги:
5168 7574 2619 2748 – отримувач Півень Віктор Йосипович
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла господиня, мама трьох доньок Олена Півень.
Про день, який розділив життя родини на «до» і «після» жінка згадує, ридаючи.
«Зранку 22 червня 2021 року на Кирилів день (релігійне свято у православних християн, – ВН) я пішла на роботу, залишивши у хаті двох малолітніх доньок – 7-річну Валерію, 14-річну Вікторію та стареньку матір чоловіка Віктора. Він (чоловік, – ВН) завіз мене на роботу і повернувся додому, аби вивести корову на пасовисько. Разом з корівкою відійшов приблизно 400 метрів, бачить – хата горить! Прибігли сусіди, почали гасити пожежу. А вогонь вже й перекинувся на шифер. Тим часом чоловік побіг у палаючу хату, і вивів дітей, а тоді їхню бабусю», – схлипує багатодітна мати, відтворюючи страшні події двомісячної давнини.
Викликали пожежників. Прибуло два екіпажі – один з Турійська, а інший – з Володимира-Волинського. Утім, аби загасити вогнище, води, залитої в резервуари спецтранспорту рятувальників, на жаль не вистачило.
«Почали гасити, а горіло лише в одному місці – на кухні. Повибивали вікна, впустили в те вогнище повітря. Але раптово у пожежників закінчилася вода. У нас під боком річка, але у рятувальників не було ні помпи, ні насосу, щоб заправитися водою. Поїхали заправлятися. Коли ж через півтори години повернулися, хата згоріла повністю», – плаче пані Олена.
Окрім оселі згоріло й все майно родини – від паспортів до спідньої білизни.
Завдяки допомозі небайдужих людей за два місяці вдалося залити фундамент і почати будувати нове житло.
«Допомогли мешканці з сусідніх сіл, просто небайдужі. За ті кошти то я купила блоки для будівництва. Від територіальної громади отримала тисячу гривень допомоги. Але на сьогодні, окрім будматеріалів, 100 тисяч гривень потрібно заплатити за роботу будівельникам, а таких грошей ми не маємо. Але хлопці (будівельники, – ВН) з розумінням поставились до ситуації, і продовжують роботи й надалі – на виплату. Ми з дітками живемо в гаражі. Молодша донька цього року перейшла у другий клас, середня – у дев’ятий. Маю ще й старшу доньку Світлану, але вона вийшла заміж і мешкає окремо від нас», – розповідає волинянка.
До слова, життя вже не вперше випробовує родину Півнів.
«При народженні наша молодша донька Валерія була повністю паралізованою. Я ходила на роботу, а старші діти її гляділи. Завдяки цьому дитину вдалося виходити. На сьогоднішній день вона і ходить, і руками працює. От тільки зір поганий має. У неї були повністю розірвані нервові зв'язки на лівій ручці», – розповідає жінка.
Аби виходити малечу, за пів року після її народження сім’я продала корову та цінності. Та з часом знову нажили. І ось два місяці тому все нажите забрав «червоний півень».
Експерти кажуть, що причина пожежі – коротке замикання.
Попри те, що пані Олена хворіє на цукровий діабет, не сидить без діла – працює кухарем в одному із закладів громадського харчування громади, а її чоловік – різноробочим у лісгоспі.
Родина звертається по допомогу до всіх небайдужих, бо найбільша мрія цих працьовитих людей – жити разом з дітьми не в гаражі, а у власній, хай і невеличкій оселі.Адже за теплим «бабиним літом» – осінні та зимові холоди, а це унеможливлює подальше перебування сім’ї у гаражі.
Реквізити для допомоги:
5168 7574 2619 2748 – отримувач Півень Віктор Йосипович
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