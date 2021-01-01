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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Більшість обмежень «жовтої» та «червоної» зон не стосуватимуться вакцинованих, – очільник МОЗ

Більшість обмежень «жовтої» та «червоної» зон не стосуватимуться вакцинованих, – очільник МОЗ
COVID-19 стає пандемією невакцинованих.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні, 8 вересня, на засіданні Уряду, інформує МОЗ.

«Наслідуючи практику розвинутих країн, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. Тому цього тижня розпочали спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям», — заявив міністр.

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Більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної безпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі закладів. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для червоного рівня - потрібен повний курс щеплення.

Як приклад, робота закладів освіти в жовтій зоні не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.

Фото - ілюстративне

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Теги: коронавірус, щеплення, карантин
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