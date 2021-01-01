Більшість обмежень «жовтої» та «червоної» зон не стосуватимуться вакцинованих, – очільник МОЗ
Сьогодні, 17:25
COVID-19 стає пандемією невакцинованих.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні, 8 вересня, на засіданні Уряду, інформує МОЗ.
«Наслідуючи практику розвинутих країн, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. Тому цього тижня розпочали спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям», — заявив міністр.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні можуть посилити карантин вже з наступного тижня
Більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної безпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі закладів. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для червоного рівня - потрібен повний курс щеплення.
Як приклад, робота закладів освіти в жовтій зоні не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні, 8 вересня, на засіданні Уряду, інформує МОЗ.
«Наслідуючи практику розвинутих країн, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. Тому цього тижня розпочали спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям», — заявив міністр.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні можуть посилити карантин вже з наступного тижня
Більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної безпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі закладів. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для червоного рівня - потрібен повний курс щеплення.
Як приклад, робота закладів освіти в жовтій зоні не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У школі на Волині – спалах коронавірусу
07 вересень, 13:34
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Більшість обмежень «жовтої» та «червоної» зон не стосуватимуться вакцинованих, – очільник МОЗ
Сьогодні, 17:25
Знайшли військового з Волині, що зник майже 2 тижні тому
Сьогодні, 17:11
Медіа