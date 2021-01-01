Ремонт луцького РАЦСу: чому не планують реконструювати Палац урочистих подій. ВІДЕО





Як виглядає приміщення зсередини, хто там працює та що на нього чекає у найближчому майбутньому – дізнавалася журналістка Ангеліна Гущина.



Луцькому РАЦСу вже більше тридцяти років. І за цей період тут фактично нічогісінько не змінилося. Щоправда, час бере своє і будівля, яка свого часу була топовою фотозоною для молодят, стала радше більмом на оці для усіх лучан.



Площу поблизу палацу урочистих подій луцькі владці взялися облагороджувати. На її реконструкцію виділили 23 мільйони гривень, десять з яких – субвенція з держбюджету. Та от місцеві таким розвитком подій не дуже втішені.



Ми вирішили поцікавитися, чим живе РАЦС зсередини і хто ж відповідальний за будівлю. Як з’ясувалося – це один із підрозділів Міністерства юстиції. Втім, вони приміщення орендують у Луцькради. Адже це комунальна власність мерії.



Щомісяця у ДРАЦС, кажуть, приходить півтори тисячі людей, адже окрім укладання шлюбів, тут ще й змінюють прізвища, реєструють імена новонароджених, роблять свідоцтва про розлучення та смерть. Попиту структура не втрачає, тому, зізнається директорка, працівники хотіли б мати кращі умови роботи. Особливо питання загострюється взимку, бо ж нагріти приміщення площею майже три тисячі квадратних метрів ще той квест. А щодо ремонтів у мін’юсту фактично зв’язані руки.



“Юстиція постійно за власні кошти здійснювала оплату ремонтів. Останній ремонт був 2011 року. Ми не є власниками, власник – Луцькрада. Тому вкладати якісь великі капіталовкладення саме в фасад приміщення ми не маємо змоги і дозволу”, – пояснює Ольга Семенюк.



З 2010 року тут працює одне з управлінь Луцькради – частково, кажуть, теж проводили ремонти. Та все ж у більшості стан приміщення, що ззовні, що зсередини плачевний. У Луцькраді стверджують: капітальна реконструкція ДРАЦСу місту не під силу. Аби привести її до ладу треба більше 80 млн гривень. Тож чекають підтримку від держави.



“Ці гроші не будуть виділені з бюджету, тому що ми за них не зробимо щось інше, те , що є більш необхідним. Сума не стільки непідйомна, скільки не є першочергово. Не секрет, що послуги по оформленню шлюбів зараз в РАЦСі проводяться не дуже часто і ця традиція вже себе віджила, молоді люди не хочуть користуватися цією послугою. Навпаки кількість адміністративних послуг шалено зростає, тому це на часі”, – пояснює директор департаменту економіки Луцькради Борис Смаль.



Чиновник каже, що Луцькрада вже чотири роки бореться, аби у ДРАЦСі зробили філію ЦНАПу. Тоді б там провели і капітальний ремонт. Втім, держава ігнорує заявки на субвенцію, можливо, через надто велику суму проєкту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На площі Героїв Майдану у Луцьку киплять ремонтні роботи . Аби облагородити територію поблизу РАЦСу, виділили аж 23 мільйони гривень. Та от самого палацу урочистих подій це не стосується. Для капітальної реконструкції будівлі треба аж надто велика сума.Як виглядає приміщення зсередини, хто там працює та що на нього чекає у найближчому майбутньому – дізнавалася журналістка "12 каналу" Луцькому РАЦСу вже більше тридцяти років. І за цей період тут фактично нічогісінько не змінилося. Щоправда, час бере своє і будівля, яка свого часу була топовою фотозоною для молодят, стала радше більмом на оці для усіх лучан.Площу поблизу палацу урочистих подій луцькі владці взялися облагороджувати. На її реконструкцію виділили 23 мільйони гривень, десять з яких – субвенція з держбюджету. Та от місцеві таким розвитком подій не дуже втішені.Ми вирішили поцікавитися, чим живе РАЦС зсередини і хто ж відповідальний за будівлю. Як з’ясувалося – це один із підрозділів Міністерства юстиції. Втім, вони приміщення орендують у Луцькради. Адже це комунальна власність мерії.Щомісяця у ДРАЦС, кажуть, приходить півтори тисячі людей, адже окрім укладання шлюбів, тут ще й змінюють прізвища, реєструють імена новонароджених, роблять свідоцтва про розлучення та смерть. Попиту структура не втрачає, тому, зізнається директорка, працівники хотіли б мати кращі умови роботи. Особливо питання загострюється взимку, бо ж нагріти приміщення площею майже три тисячі квадратних метрів ще той квест. А щодо ремонтів у мін’юсту фактично зв’язані руки.“Юстиція постійно за власні кошти здійснювала оплату ремонтів. Останній ремонт був 2011 року. Ми не є власниками, власник – Луцькрада. Тому вкладати якісь великі капіталовкладення саме в фасад приміщення ми не маємо змоги і дозволу”, – пояснює Ольга Семенюк.З 2010 року тут працює одне з управлінь Луцькради – частково, кажуть, теж проводили ремонти. Та все ж у більшості стан приміщення, що ззовні, що зсередини плачевний. У Луцькраді стверджують: капітальна реконструкція ДРАЦСу місту не під силу. Аби привести її до ладу треба більше 80 млн гривень. Тож чекають підтримку від держави.“Ці гроші не будуть виділені з бюджету, тому що ми за них не зробимо щось інше, те , що є більш необхідним. Сума не стільки непідйомна, скільки не є першочергово. Не секрет, що послуги по оформленню шлюбів зараз в РАЦСі проводяться не дуже часто і ця традиція вже себе віджила, молоді люди не хочуть користуватися цією послугою. Навпаки кількість адміністративних послуг шалено зростає, тому це на часі”, – пояснює директор департаменту економіки Луцькради Борис Смаль.Чиновник каже, що Луцькрада вже чотири роки бореться, аби у ДРАЦСі зробили філію ЦНАПу. Тоді б там провели і капітальний ремонт. Втім, держава ігнорує заявки на субвенцію, можливо, через надто велику суму проєкту.

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