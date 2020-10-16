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Був другом сім'ї: ще одна жінка звинуватила волинянина Володимира Талашка у зґвалтуванні

Був другом сім'ї: ще одна жінка звинуватила волинянина Володимира Талашка у зґвалтуванні
Українського актора, викладача університету ім. Івана Карпенка-Карого родом з Волині Володимира Талашка звинувачують у зґвалтуванні.

Цю заяву зробила колишня абітурієнтка Марія Смирнова-Матрос у Facebook, пише Gazeta.ua.

"Володимир Талашко зґвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї сім'ї, відколи мені було 4. Теж запросив до себе "репетирувати" до вступу, і я поїхала за мрією", - пише Марія Смирнова.

17-річною вона не звернулася в поліцію, бо не хотіла починати публічний скандал. Зараз, коли про домагання Талашка заговорили десятки жертв, вона наважилася розповісти правду.

"Кількість жертв привертає увагу, ось я вирішила додати йому в скарбничку", - пояснила Марія Смирнова-Матрос.

Зірку радянського фільму “В бій ідуть одні старики” Володимира Талашка, який у стрічці виконував пісню “Ніч яка місячна”, звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

За словами самого актора, у нього ніколи не було інтимних стосунків зі студентками чи абітурієнтками. Його відправили у відпустку з подальшим відстороненням від роботи.

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Теги: Володимир Талашко, зірка, актор, фільм, Волинь, домагання, секс-скандал, викладач
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