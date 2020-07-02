«Війна» сусідів за прибудинкову територію: чим закінчилася історія. ВІДЕО





Тож в будинку 8-А не було доступу до цієї частини будівлі і не було можливості зробити бодай якийсь ремонт, йдеться у



Голова ОСББ будинку 8-А Микола Кухарчук навіть збирався голодувати під Луцькрадою, аби привернути увагу владців до проблеми. Бо ж сусіди на компроміс йти не хотіли. Минулого тижня за круглим столом таки зібралися і фахівці, і мешканці двох будинків. Порозуміння таки дійшли. Вже більше тижня на вулиці панує мир, ділиться лучанин.



“Сусіди зайняли зовсім іншу позицію, тож, думаю, що все в нас буде добре. Зараз у нас доступ до будинку є. Зараз почнемо ремонтні роботи. Нам ще й спільний дах потрібно буде зробити”, – ділиться задоволений Микола Кухарчук.



Сусіди розчистили територію – доступ до усіх сторін будинку тепер є у всіх. Тож поки дозволяють погодні умови, каже Микола Кухарчук, треба підлатати дах і димохід.



Сусіди, каже, навіть зголосилися допомогти із ремонтом даху. Тож що зможуть – робитимуть спільно. А от з приватизацією прибудинкової території не поспішають, бо ще не до кінця порозумілися з відділом архітектури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ківерцівській у Луцьку більше року не вщухали сусідські суперечки за прилеглу територію. Зокрема, мешканці будинку 8-А нарікали на те, що жителі сусіднього будинку забрали занадто великий клаптик землі.Тож в будинку 8-А не було доступу до цієї частини будівлі і не було можливості зробити бодай якийсь ремонт, йдеться у сюжеті 12 каналу. Голова ОСББ будинку 8-Анавіть збирався голодувати під Луцькрадою, аби привернути увагу владців до проблеми. Бо ж сусіди на компроміс йти не хотіли. Минулого тижня за круглим столом таки зібралися і фахівці, і мешканці двох будинків. Порозуміння таки дійшли. Вже більше тижня на вулиці панує мир, ділиться лучанин.“Сусіди зайняли зовсім іншу позицію, тож, думаю, що все в нас буде добре. Зараз у нас доступ до будинку є. Зараз почнемо ремонтні роботи. Нам ще й спільний дах потрібно буде зробити”, – ділиться задоволений Микола Кухарчук.Сусіди розчистили територію – доступ до усіх сторін будинку тепер є у всіх. Тож поки дозволяють погодні умови, каже Микола Кухарчук, треба підлатати дах і димохід.Сусіди, каже, навіть зголосилися допомогти із ремонтом даху. Тож що зможуть – робитимуть спільно. А от з приватизацією прибудинкової території не поспішають, бо ще не до кінця порозумілися з відділом архітектури.

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