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«Війна» сусідів за прибудинкову територію: чим закінчилася історія. ВІДЕО

«Війна» сусідів за прибудинкову територію: чим закінчилася історія. ВІДЕО
На вулиці Ківерцівській у Луцьку більше року не вщухали сусідські суперечки за прилеглу територію. Зокрема, мешканці будинку 8-А нарікали на те, що жителі сусіднього будинку забрали занадто великий клаптик землі.

Тож в будинку 8-А не було доступу до цієї частини будівлі і не було можливості зробити бодай якийсь ремонт, йдеться у сюжеті 12 каналу.

Голова ОСББ будинку 8-А Микола Кухарчук навіть збирався голодувати під Луцькрадою, аби привернути увагу владців до проблеми. Бо ж сусіди на компроміс йти не хотіли. Минулого тижня за круглим столом таки зібралися і фахівці, і мешканці двох будинків. Порозуміння таки дійшли. Вже більше тижня на вулиці панує мир, ділиться лучанин.

“Сусіди зайняли зовсім іншу позицію, тож, думаю, що все в нас буде добре. Зараз у нас доступ до будинку є. Зараз почнемо ремонтні роботи. Нам ще й спільний дах потрібно буде зробити”, – ділиться задоволений Микола Кухарчук.

Сусіди розчистили територію – доступ до усіх сторін будинку тепер є у всіх. Тож поки дозволяють погодні умови, каже Микола Кухарчук, треба підлатати дах і димохід.

Сусіди, каже, навіть зголосилися допомогти із ремонтом даху. Тож що зможуть – робитимуть спільно. А от з приватизацією прибудинкової території не поспішають, бо ще не до кінця порозумілися з відділом архітектури.

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Теги: прибудинкова територія, Луцьк, поділ землі
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