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У Володимирі з'явився громадський прокат велосипедів

У Володимирі з'явився громадський прокат велосипедів
Для жителів та гостей Володимира запрацював прокат велосипедів, який знаходиться в самомму центрі міста.

Нарешті помилуватись красою міста та його околиць можна завдяки велопрогулянці, повідомили на сторінці Твій Володимир у Фейсбук.

Для всіх охочих доступно декілька варіантів оренди:

1 година – 50 гривень,
1 день (8:00-17:00) – 180 гривень,
1 доба – 250 гривень.
Розпочати велопрогулянку можна з самого центру міста, адже велопрокат знаходиться за адресою: вулиця Данила Галицького, 7.

Скористатись послугою можна у будній день з 8:00 до 17:00 год. Невдовзі оренда стане доступною на вихідних.

Орендувати велосипед можуть особи, які досягли 18-річного віку. Для оформлення договору оренди необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).

Телефон для замовлення велосипедів: +380636210019.

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Теги: Володимир, прокат велосипедів
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