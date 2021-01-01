У Володимирі з'явився громадський прокат велосипедів
Сьогодні, 21:13
Для жителів та гостей Володимира запрацював прокат велосипедів, який знаходиться в самомму центрі міста.
Нарешті помилуватись красою міста та його околиць можна завдяки велопрогулянці, повідомили на сторінці Твій Володимир у Фейсбук.
Для всіх охочих доступно декілька варіантів оренди:
1 година – 50 гривень,
1 день (8:00-17:00) – 180 гривень,
1 доба – 250 гривень.
Розпочати велопрогулянку можна з самого центру міста, адже велопрокат знаходиться за адресою: вулиця Данила Галицького, 7.
Скористатись послугою можна у будній день з 8:00 до 17:00 год. Невдовзі оренда стане доступною на вихідних.
Орендувати велосипед можуть особи, які досягли 18-річного віку. Для оформлення договору оренди необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).
Телефон для замовлення велосипедів: +380636210019.
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Нарешті помилуватись красою міста та його околиць можна завдяки велопрогулянці, повідомили на сторінці Твій Володимир у Фейсбук.
Для всіх охочих доступно декілька варіантів оренди:
1 година – 50 гривень,
1 день (8:00-17:00) – 180 гривень,
1 доба – 250 гривень.
Розпочати велопрогулянку можна з самого центру міста, адже велопрокат знаходиться за адресою: вулиця Данила Галицького, 7.
Скористатись послугою можна у будній день з 8:00 до 17:00 год. Невдовзі оренда стане доступною на вихідних.
Орендувати велосипед можуть особи, які досягли 18-річного віку. Для оформлення договору оренди необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).
Телефон для замовлення велосипедів: +380636210019.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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