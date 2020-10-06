Волинські дерева масово атакує небезепечний шкідник





Світлини павутинних гнізд цього шкідника у Старій Вижівці опублікував у фейсбуці Василь Поліщук, - пише



Як зазначають на сайті Держпродспоживслужби, у 2018 році цей карантинний шкідник обмеженими вогнищами був присутній майже в усіх областях, крім Волинської, Закарпатської, Львівської і Рівненської. Тепер він поширився на Волинь і Рівненщину.



Якщо два роки тому метелика виявили у колишніх Гощанському та Здолбунівському районах Рівненщини, минулого року – в Сарненському районі на площі у 58 гектарів, то цьогоріч районні держадміністрації запровадили карантинний режим на площі 96,3 гектара.



На Волині карантинні режими щодо американського білого метелика вводили у 2020 році на території сіл Боратинської сільської ради Луцького району загальною площею 1081,13 га (с. Мстишин 376,82 га, с. Вербаїв 227,22 га, с. Лучиці 143,79 га, с. Коршовець 333,3 га) та на території с. Михлин та с. Загаї Городищенської сільської ради загальною площею 215,7 га.



На території Волині цей карантинний організм вперше виявлений у 2019 році у м. Рожище. Карантинний режим було запроваджено на площі 1022,3 (територія всього міста).



У разі виявлення американського білого метелика радять звертатися до управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



Детальні консультації можна отримати за адресою: вул. Вахтангова 10В, м.Луцьк, Волинська область, тел. (0332) 77-24-03,e-mail: [email protected]

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