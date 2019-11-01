Понад 20 медалей вибороли волиняни в Запоріжжі на Чемпіонаті з бразильського джиу-джитсу.ФОТО

Чемпіонат із бразильського джиу-джитсу «BJJ TMS Ukrainian Championship 2021» зібрав у Запоріжжі близько тисячі спортсменів з різних регіонів України. Волиняни здобули 21 медаль, зокрема 9 золотих.Команда з Луцька була представлена на змаганнях у сутичках юніорів та дорослих, - розповідає тренер луцького клубу з бушинкан джиу-джитсу, бразильського джиу-джитсу та грепплінгу «Garda», срібний призер Чемпіонату Європи із бразильського джиу-джитсу 2019«У загальному наша команда «Garda» взяла по юнаках: 4 золота 3 срібла 2 бронзи; по дорослих: 5 золотих 3 срібні 4 бронзові нагороди. Що тут скажеш - рівню організації змагань можна впевнено ставити "Топ". Усе від системи реєстрації до місця проведення змагань і нагороджувальної атрибутики було на найвищому рівні. Це був спортивний чемпіонат на рівні шоу, аналоги, яких проводять в США та в ОАЕ, не втративши при цьому основної суті змагань. З карантином ми скучили за такими масштабними змаганнями. Можливо, ця вся феєрична атмосфера і надихнула на досить результативний виступ.До речі, окрім українців, виступали спортсмени з Молдови та Румунії. Нам довелося боротися в один день відразу по 2-х версіях «Gi» (в кімоно), «NoGi» (без кімоно) та «абсолютна» категорія. Багато хто з хлопців провели по 8-9 сутичок за день. І це дуже багато. Проте результат класний, що свідчить про високий рівень волинян», - розповідає Михайло Савчук.Участь у цих змаганнях взяв і сам тренер.«Минуло майже 2 роки з моїх останніх виступів на змаганнях. Але я цього дуже чекав. Мій виступ був дебют по «пурпурних» поясах. В «Gi» я здобув срібло, в «NoGi» - золото. Як для першого виступу після дворічної перерви - досить добре, щодо оцінки своїй боротьбі - не дуже, міг би й краще. Але я розумію і сам це пояснюю своїм учням, що боротьба, яку ти демонструєш в залі та на тренуваннях - це, часом, дві суттєво різні речі за якістю, цілями та за змістом. Втім, переможців не судять. Адже немає в жодному спорті нагороди "За найгарніший програш" або "Сама брудна перемога". Ти або виграв, і рухаєшся далі по сітці до фіналу, або програв і збираєш речі, їдеш додому. Такі правила і реалії.Проте, як казав один «олдскульний» тренер: «Результатом потішив, а техніка – «лайно». Буду працювати над помилками, щоб ставати ще кращим. Так буває. У будь-якому випадку, свою порцію потужної мотивації, вогню, переосмислення - те заради чого я і їхав на цей чемпіонат, - отримав на всі 200%. І це мене тішить. Далі більше...», - прокоментував Михайло Савчук.