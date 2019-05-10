Волинянка заспівала у проєкті «Танці з зірками».ФОТО.ВІДЕО

Катерина Рибак.

Про це пише видання



Євгенія Власова та Макс Леонов станцювали квікстеп під пісню, яку виконала зіркова уродженка Нововолинська разом зі співаком Владиславом Каращуком (Laud).



Катерина Рибак поділилась враженнями від участі у шоу.



“Дуже давно хотіла потрапити на проєкт, де працює справжня команда професіоналів. Виступати з ними стало честю для мене.

Робота нелегка, адже за тиждень до випуску ми опрацьовуємо по декілька пісень, проте для мене це є неймовірним досвідом,” – розповідає дівчина.



На своєму ютуб-каналі, Катерина показала, як готувалася до виступу та що відбувалося за кулісами шоу «Танці з зірками»:



“Я дуже задоволена тим, що стала частинкою шоу та маю змогу тут співати. Для мене така можливість – це неймовірний кар’єрний ріст, надихаюча атмосфера та прекрасні люди поруч”, – додала молода співачка.



Виступ дівчини на проєкті «Танці з зірками».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го вересня у новому сезоні проєкту «Танці з зірками», що на каналі 1+1, виступила співачка з НововолинськаПро це пише видання БУГ тастанцювали квікстеп під пісню, яку виконала зіркова уродженка Нововолинська разом зі співаком(Laud).Катерина Рибак поділилась враженнями від участі у шоу.“Дуже давно хотіла потрапити на проєкт, де працює справжня команда професіоналів. Виступати з ними стало честю для мене.Робота нелегка, адже за тиждень до випуску ми опрацьовуємо по декілька пісень, проте для мене це є неймовірним досвідом,” – розповідає дівчина.На своєму ютуб-каналі, Катерина показала, як готувалася до виступу та що відбувалося за кулісами шоу «Танці з зірками»:“Я дуже задоволена тим, що стала частинкою шоу та маю змогу тут співати. Для мене така можливість – це неймовірний кар’єрний ріст, надихаюча атмосфера та прекрасні люди поруч”, – додала молода співачка.Виступ дівчини на проєкті «Танці з зірками».

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