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Волинянка заспівала у проєкті «Танці з зірками».ФОТО.ВІДЕО

Волинянка заспівала у проєкті «Танці з зірками».ФОТО.ВІДЕО
5-го вересня у новому сезоні проєкту «Танці з зірками», що на каналі 1+1, виступила співачка з Нововолинська Катерина Рибак.
Про це пише видання БУГ.

Євгенія Власова та Макс Леонов станцювали квікстеп під пісню, яку виконала зіркова уродженка Нововолинська разом зі співаком Владиславом Каращуком (Laud).
Волинянка заспівала у проєкті «Танці з зірками».ФОТО.ВІДЕО

Катерина Рибак поділилась враженнями від участі у шоу.

“Дуже давно хотіла потрапити на проєкт, де працює справжня команда професіоналів. Виступати з ними стало честю для мене.
Робота нелегка, адже за тиждень до випуску ми опрацьовуємо по декілька пісень, проте для мене це є неймовірним досвідом,” – розповідає дівчина.

На своєму ютуб-каналі, Катерина показала, як готувалася до виступу та що відбувалося за кулісами шоу «Танці з зірками»:

“Я дуже задоволена тим, що стала частинкою шоу та маю змогу тут співати. Для мене така можливість – це неймовірний кар’єрний ріст, надихаюча атмосфера та прекрасні люди поруч”, – додала молода співачка.

Виступ дівчини на проєкті «Танці з зірками».


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Теги: Катерина Рибак
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