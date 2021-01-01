На Волині на житло для дітей-сиріт спрямують 15,5 млн грн

Члени постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики обласної ради погодили розподіл державної субвенції на придбання житла дітям-сиротам.Про це повідомляє пресслужба Волинської облради.15,5 мільйонів гривень призначені для забезпечення житлом 36 осіб з категорії сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до законодавства кошти спрямовуються у громади, які, своєю чергою, перераховують їх сиротам для самостійного придбання ними житла. Водночас місцева влада зобов’язана проконтролювати якість житла, яке купуватиметься на державні гроші.Відповідно до рекомендацій цільові асигнування надійдуть в 11 територіальних громад: Литовезьку, Поромівську, Боратинську, Любешівську, Оваднівську, Ківерцівську, Луцьку, Берестечківську, Камінь-Каширську, Ковельську та Маневицьку. Як зазначалося під час комісії, кошти розподілені відповідно до черговості взяття на квартирний облік. Згідно зі встановленими нормами держава компенсовує вартість придбаного житла з розрахунку 31 м. кв. – для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та 41 м. кв – для осіб цієї категорії з інвалідністю. Субвенція передбачається для осіб від 16 до 35 років і старших.Голова комісії Орест Маховський також з’ясував, що при потребі окремі громади готові з місцевих бюджетів дофінансувати різницю між фактичною вартістю житла і сумою держаних цільових призначень.Члени комісії проект рішення підтримали одноголосно.Загалом в області на квартирному обліку перебуває 428 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 18 осіб з інвалідністю.