9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 вересня святкує день народження журналістка Оксана Бубенщикова (на фото).
Також особисте свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов та ексзахисник ФК «Волинь» Роман Никитюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анфіса та Сава.
Вітаємо іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
9 вересня - Всесвітній день краси, День надання першої медичної допомоги та День тестера, а віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена.
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Також особисте свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов та ексзахисник ФК «Волинь» Роман Никитюк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анфіса та Сава.
Вітаємо іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
9 вересня - Всесвітній день краси, День надання першої медичної допомоги та День тестера, а віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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