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9 вересня на Волині: гортаючи календар

9 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження 9 вересня святкує день народження журналістка Оксана Бубенщикова (на фото).

Також особисте свято відзначають директор КП «Волиньпроект» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов та ексзахисник ФК «Волинь» Роман Никитюк.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анфіса та Сава.

Вітаємо іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

9 вересня - Всесвітній день краси, День надання першої медичної допомоги та День тестера, а віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена.


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