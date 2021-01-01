В Україні вдвічі збільшать премії найкращим учителям року
Сьогодні, 05:33
Уряд підвищить премії переможцям щорічного конкурсу "Учитель року" удвічі.
Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 8 вересня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень.
Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.
"Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", – наголосив міністр.
У цьому навчальному році переможців конкурсу визначать у 4 номінаціях: "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Мистецтво (музичне мистецтво)", повідомляють в Кабміні.
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Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 8 вересня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень.
Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.
"Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", – наголосив міністр.
У цьому навчальному році переможців конкурсу визначать у 4 номінаціях: "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Мистецтво (музичне мистецтво)", повідомляють в Кабміні.
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