Перепис населення України: коли чекати та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 07:21
Бюджетний комітет Верховної Ради 8 вересня погодив виділення понад 82,4 млн грн на підготовку до Всеукраїнського перепису населення України у 2023 році. Про це повідомив член комітету, депутат Олексій Гончаренко.
«Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тисячі гривень на підготовку до перепису населення України у 2023 році», — написав депутат.
Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тисячі гривень на підготовку до перепису населення України у 2023 році», — написав депутат.
Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перепис населення України: коли чекати та скільки він коштуватиме
Сьогодні, 07:21
В Україні вдвічі збільшать премії найкращим учителям року
Сьогодні, 05:33
Волинянка заспівала у проєкті «Танці з зірками».ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 04:29
Медіа