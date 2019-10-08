Перепис населення України: коли чекати та скільки він коштуватиме

Бюджетний комітет Верховної Ради 8 вересня погодив виділення понад 82,4 млн грн на підготовку до Всеукраїнського перепису населення України у 2023 році. Про це повідомив член комітету, депутат Олексій Гончаренко.«Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тисячі гривень на підготовку до перепису населення України у 2023 році», — написав депутат.Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.