У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 01:18
У Луцьку з липня тривають ремонтні роботи в спортивній школі "Динамо-Прайд".
У приміщенні працюють волонтери, бюджетні гроші на реконструкцію не залучали, – розповів Суспільному керівник школи Олександр Кулаков.
Спортшкола у приміщенні утворилася шляхом об’єднання фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" і школу бойових мистецтв "Прайд".
Спортшкола - це заклад позашкільної освіти, вона не в комунальній власності громади, тому фінансується власним коштом. Директор спортшколи каже: звернувся до Луцької міської ради з проханням виділити гроші на зарплати працівникам, поки це питання розглядають.
Власними силами в приміщенні замінили каналізацію, зробили відвід для дощових вод, демонтували старі вікна й готуються встановити нові енергоощадні.
Матеріали та роботи виконують за гроші спонсорів. Реконструкція вартуватиме більше двох мільйонів гривень.
"Зараз виконуємо такі глобальні роботи: хочемо замінити систему опалення, зробити і утеплити фасад. Маємо зробити нормальні санвузли, тому що до цього часу їх було лише два", – розповідає керівник спортшколи.
Один з волонтерів, який відгукнувся на заклик допомогти із ремонтом школи, – Денис Моргоєв. Чоловік допомагає разом з іншими волонтерами вже тиждень.
"Хочеться, щоб було гарне майбутнє в спорті для дітей, оскільки база дуже хороша, хороші тренування і підхід до людей. Мені хочеться, щоб діти, які ходять в зал, тренувалися в хороших умовах", – каже лучанин.
Після завершення ремонту у спортшколі планують проводити не лише спортивні заняття, а й змагання.
"Приміщення сертифіковане під чемпіонати, кубки України, кубки Європи. І в нас в Луцьку мало де є такі місця, де можна проводити заходи подібного масштабу", – каже Олександр Кулаков.
Директор спортшколи Олександр Кулаков говорить, що зараз шукають спонсорів, які допоможуть придбати твердопаливні котли. Ремонт займе кілька місяців. У закладі, розповідає, будуть секції боксу, боротьби, змішаних єдиноборств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У приміщенні працюють волонтери, бюджетні гроші на реконструкцію не залучали, – розповів Суспільному керівник школи Олександр Кулаков.
Спортшкола у приміщенні утворилася шляхом об’єднання фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" і школу бойових мистецтв "Прайд".
Спортшкола - це заклад позашкільної освіти, вона не в комунальній власності громади, тому фінансується власним коштом. Директор спортшколи каже: звернувся до Луцької міської ради з проханням виділити гроші на зарплати працівникам, поки це питання розглядають.
Власними силами в приміщенні замінили каналізацію, зробили відвід для дощових вод, демонтували старі вікна й готуються встановити нові енергоощадні.
Матеріали та роботи виконують за гроші спонсорів. Реконструкція вартуватиме більше двох мільйонів гривень.
"Зараз виконуємо такі глобальні роботи: хочемо замінити систему опалення, зробити і утеплити фасад. Маємо зробити нормальні санвузли, тому що до цього часу їх було лише два", – розповідає керівник спортшколи.
Один з волонтерів, який відгукнувся на заклик допомогти із ремонтом школи, – Денис Моргоєв. Чоловік допомагає разом з іншими волонтерами вже тиждень.
"Хочеться, щоб було гарне майбутнє в спорті для дітей, оскільки база дуже хороша, хороші тренування і підхід до людей. Мені хочеться, щоб діти, які ходять в зал, тренувалися в хороших умовах", – каже лучанин.
Після завершення ремонту у спортшколі планують проводити не лише спортивні заняття, а й змагання.
"Приміщення сертифіковане під чемпіонати, кубки України, кубки Європи. І в нас в Луцьку мало де є такі місця, де можна проводити заходи подібного масштабу", – каже Олександр Кулаков.
Директор спортшколи Олександр Кулаков говорить, що зараз шукають спонсорів, які допоможуть придбати твердопаливні котли. Ремонт займе кілька місяців. У закладі, розповідає, будуть секції боксу, боротьби, змішаних єдиноборств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 01:18
Збірна України на останній секунді втратила перемогу над чехами в товариському матчі
Сьогодні, 00:11
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині на житло для дітей-сиріт спрямують 15,5 млн грн
08 вересень, 23:27
Понад 20 медалей вибороли волиняни в Запоріжжі на Чемпіонаті з бразильського джиу-джитсу.ФОТО
08 вересень, 22:42
Медіа