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У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО

У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО
У Луцьку з липня тривають ремонтні роботи в спортивній школі "Динамо-Прайд".

У приміщенні працюють волонтери, бюджетні гроші на реконструкцію не залучали, – розповів Суспільному керівник школи Олександр Кулаков.
У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО

Спортшкола у приміщенні утворилася шляхом об’єднання фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" і школу бойових мистецтв "Прайд".

Спортшкола - це заклад позашкільної освіти, вона не в комунальній власності громади, тому фінансується власним коштом. Директор спортшколи каже: звернувся до Луцької міської ради з проханням виділити гроші на зарплати працівникам, поки це питання розглядають.
У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО

Власними силами в приміщенні замінили каналізацію, зробили відвід для дощових вод, демонтували старі вікна й готуються встановити нові енергоощадні.

Матеріали та роботи виконують за гроші спонсорів. Реконструкція вартуватиме більше двох мільйонів гривень.

"Зараз виконуємо такі глобальні роботи: хочемо замінити систему опалення, зробити і утеплити фасад. Маємо зробити нормальні санвузли, тому що до цього часу їх було лише два", – розповідає керівник спортшколи.

Один з волонтерів, який відгукнувся на заклик допомогти із ремонтом школи, – Денис Моргоєв. Чоловік допомагає разом з іншими волонтерами вже тиждень.

"Хочеться, щоб було гарне майбутнє в спорті для дітей, оскільки база дуже хороша, хороші тренування і підхід до людей. Мені хочеться, щоб діти, які ходять в зал, тренувалися в хороших умовах", – каже лучанин.

Після завершення ремонту у спортшколі планують проводити не лише спортивні заняття, а й змагання.

"Приміщення сертифіковане під чемпіонати, кубки України, кубки Європи. І в нас в Луцьку мало де є такі місця, де можна проводити заходи подібного масштабу", – каже Олександр Кулаков.

Директор спортшколи Олександр Кулаков говорить, що зараз шукають спонсорів, які допоможуть придбати твердопаливні котли. Ремонт займе кілька місяців. У закладі, розповідає, будуть секції боксу, боротьби, змішаних єдиноборств.
У Луцьку волонтери ремонтують спортшколу.ФОТО.ВІДЕО


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Теги: спортивна школа, Динамо-Прайд
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