Волиняни – призери чемпіонату світу та Європи з радіопеленгації.ФОТО





Змагання організували у гірській місцевості з перепадом висот понад 200 метрів в лісових масивах. До складу національної збірної України увійшли спортсмени Федерації радіоспорту міста Луцька Владислав Іщук , Ольга Гупало серед юніорів та Вікторія Іщукв категорії ж-14, Юліана Бойко в категорії ж-16, –



Отож, у підсумку змагань Владислав Іщук став володарем двох золотих нагород в спринті і радіо орієнтуванні та виборов золоту медаль в команді України на класичній дистанції 3,5 мгц.



Ольга Гупало стала бронзовою призеркою на дистанції радіо орієнтування, поступившись спортсменці з Чехії всього на 27 секунд.



Вікторія Іщук в категорії ж-14 в складі збірної команди України здобула золоту та бронзову медалі на класичних дистанціях.



Щиро вітаємо волинських спортсменів з високими досягненнями та нагородами, а також тренерів - Заслуженого тренера України Анатолія Долинського, майстра спорту України Ігоря Долинського та майстра спорту України Дмитра Петрочука .





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 28 серпня по 03 вересня 2021 року в місті Бансько Болгарія відбувалися чемпіонат Європи з радіопеленгації серед юніорів та дорослих і чемпіонат світу з радіопеленгації серед юніорів.Змагання організували у гірській місцевості з перепадом висот понад 200 метрів в лісових масивах. До складу національної збірної України увійшли спортсмени Федерації радіоспорту міста Луцькасеред юніорів тав категорії ж-14,в категорії ж-16, – повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.Отож, у підсумку змагань Владислав Іщук став володарем двох золотих нагород в спринті і радіо орієнтуванні та виборов золоту медаль в команді України на класичній дистанції 3,5 мгц.Ольга Гупало стала бронзовою призеркою на дистанції радіо орієнтування, поступившись спортсменці з Чехії всього на 27 секунд.Вікторія Іщук в категорії ж-14 в складі збірної команди України здобула золоту та бронзову медалі на класичних дистанціях.Щиро вітаємо волинських спортсменів з високими досягненнями та нагородами, а також тренерів - Заслуженого тренера України, майстра спорту Українита майстра спорту України

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