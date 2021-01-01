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Лучан запрошують на вуличну екскурсію маґдебурзьким містом

Лучан запрошують на вуличну екскурсію маґдебурзьким містом
Музей історії Луцького братства запрошує на нову вуличну екскурсію. Маршрут охопить історичну вулицю Велику, яка з’єднувала північну міську Надглушецьку браму з південною Троїцькою брамою.

Ідучи від брами до брами, фактично перетинаючи острівний Луцьк, відвідувачі зможуть реконструювати основні елементи інфраструктури самоврядного міста. Про це повідомляють на сторінці музею у фейсбуці.

Екскурсія «Луцьк: місто в мурах» пройде тією територією сучасного міста, громада якої з кінця XV століття отримала право на власне самоуправління та судочинство.

«Познайомимось з важливим елементом маґдебургії – історичним Ринком, центром міського життя. Штрихово згадаємо про людей цього найпрестижнішого міського району, тобто залюднимо його кам’яниці. Звісно йтиметься й про Ратушу, а біля неї про «стовб ганьби» або «колодку», -йдеться в повідомленні.

Знайдемо місця розташування нерухомості війтівського уряду; по сьогоднішньому кажучи, визначимо місце, де колись стояли доми для мера Тут поряд були й міські лазні. Старе маґдебурзьке місто вже втратило багато своїх об'єктів, але зберегло свій історичний ландшафт! Варте пам'яті», – йдеться у дописі.

Збір екскурсантів 12 вересня, о 15:50 біля Музею історії Луцького братства (вул. Йова Кондзелевича, 5). Початок екскурсії о 16:00, локація – Глушецький (Братський) міст. Вартість квитка – 50 гривень.

Деталі за телефоном: +380 95 785 2481.

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Теги: місто в мурах, екскурсія
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