Лучан запрошують на вуличну екскурсію маґдебурзьким містом





Ідучи від брами до брами, фактично перетинаючи острівний Луцьк, відвідувачі зможуть реконструювати основні елементи інфраструктури самоврядного міста. Про це



Екскурсія «Луцьк: місто в мурах» пройде тією територією сучасного міста, громада якої з кінця XV століття отримала право на власне самоуправління та судочинство.



«Познайомимось з важливим елементом маґдебургії – історичним Ринком, центром міського життя. Штрихово згадаємо про людей цього найпрестижнішого міського району, тобто залюднимо його кам’яниці. Звісно йтиметься й про Ратушу, а біля неї про «стовб ганьби» або «колодку», -йдеться в повідомленні.



Знайдемо місця розташування нерухомості війтівського уряду; по сьогоднішньому кажучи, визначимо місце, де колись стояли доми для мера Тут поряд були й міські лазні. Старе маґдебурзьке місто вже втратило багато своїх об'єктів, але зберегло свій історичний ландшафт! Варте пам'яті», – йдеться у дописі.



Збір екскурсантів 12 вересня, о 15:50 біля Музею історії Луцького братства (вул. Йова Кондзелевича, 5). Початок екскурсії о 16:00, локація – Глушецький (Братський) міст. Вартість квитка – 50 гривень.



Деталі за телефоном: +380 95 785 2481.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Музей історії Луцького братства запрошує на нову вуличну екскурсію. Маршрут охопить історичну вулицю Велику, яка з’єднувала північну міську Надглушецьку браму з південною Троїцькою брамою.Ідучи від брами до брами, фактично перетинаючи острівний Луцьк, відвідувачі зможуть реконструювати основні елементи інфраструктури самоврядного міста. Про це повідомляють на сторінці музею у фейсбуці.Екскурсія «Луцьк: місто в мурах» пройде тією територією сучасного міста, громада якої з кінця XV століття отримала право на власне самоуправління та судочинство.«Познайомимось з важливим елементом маґдебургії – історичним Ринком, центром міського життя. Штрихово згадаємо про людей цього найпрестижнішого міського району, тобто залюднимо його кам’яниці. Звісно йтиметься й про Ратушу, а біля неї про «стовб ганьби» або «колодку», -йдеться в повідомленні.Знайдемо місця розташування нерухомості війтівського уряду; по сьогоднішньому кажучи, визначимо місце, де колись стояли доми для мера Тут поряд були й міські лазні. Старе маґдебурзьке місто вже втратило багато своїх об'єктів, але зберегло свій історичний ландшафт! Варте пам'яті», – йдеться у дописі.Збір екскурсантів 12 вересня, о 15:50 біля Музею історії Луцького братства (вул. Йова Кондзелевича, 5). Початок екскурсії о 16:00, локація – Глушецький (Братський) міст. Вартість квитка – 50 гривень.Деталі за телефоном:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію