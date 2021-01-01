Лучан запрошують на вуличну екскурсію маґдебурзьким містом
Сьогодні, 08:16
Музей історії Луцького братства запрошує на нову вуличну екскурсію. Маршрут охопить історичну вулицю Велику, яка з’єднувала північну міську Надглушецьку браму з південною Троїцькою брамою.
Ідучи від брами до брами, фактично перетинаючи острівний Луцьк, відвідувачі зможуть реконструювати основні елементи інфраструктури самоврядного міста. Про це повідомляють на сторінці музею у фейсбуці.
Екскурсія «Луцьк: місто в мурах» пройде тією територією сучасного міста, громада якої з кінця XV століття отримала право на власне самоуправління та судочинство.
«Познайомимось з важливим елементом маґдебургії – історичним Ринком, центром міського життя. Штрихово згадаємо про людей цього найпрестижнішого міського району, тобто залюднимо його кам’яниці. Звісно йтиметься й про Ратушу, а біля неї про «стовб ганьби» або «колодку», -йдеться в повідомленні.
Знайдемо місця розташування нерухомості війтівського уряду; по сьогоднішньому кажучи, визначимо місце, де колись стояли доми для мера Тут поряд були й міські лазні. Старе маґдебурзьке місто вже втратило багато своїх об'єктів, але зберегло свій історичний ландшафт! Варте пам'яті», – йдеться у дописі.
Збір екскурсантів 12 вересня, о 15:50 біля Музею історії Луцького братства (вул. Йова Кондзелевича, 5). Початок екскурсії о 16:00, локація – Глушецький (Братський) міст. Вартість квитка – 50 гривень.
Деталі за телефоном: +380 95 785 2481.
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Ідучи від брами до брами, фактично перетинаючи острівний Луцьк, відвідувачі зможуть реконструювати основні елементи інфраструктури самоврядного міста. Про це повідомляють на сторінці музею у фейсбуці.
Екскурсія «Луцьк: місто в мурах» пройде тією територією сучасного міста, громада якої з кінця XV століття отримала право на власне самоуправління та судочинство.
«Познайомимось з важливим елементом маґдебургії – історичним Ринком, центром міського життя. Штрихово згадаємо про людей цього найпрестижнішого міського району, тобто залюднимо його кам’яниці. Звісно йтиметься й про Ратушу, а біля неї про «стовб ганьби» або «колодку», -йдеться в повідомленні.
Знайдемо місця розташування нерухомості війтівського уряду; по сьогоднішньому кажучи, визначимо місце, де колись стояли доми для мера Тут поряд були й міські лазні. Старе маґдебурзьке місто вже втратило багато своїх об'єктів, але зберегло свій історичний ландшафт! Варте пам'яті», – йдеться у дописі.
Збір екскурсантів 12 вересня, о 15:50 біля Музею історії Луцького братства (вул. Йова Кондзелевича, 5). Початок екскурсії о 16:00, локація – Глушецький (Братський) міст. Вартість квитка – 50 гривень.
Деталі за телефоном: +380 95 785 2481.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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