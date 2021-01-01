На Волині виміряли рівень радіації: результати
Сьогодні, 02:21
Працівники лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводять вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.
Про це повідомили на сайті центру.
За результатами проведених вимірювань, середні показники потужності експозиційної дози у серпні становили:
м. Луцьк – 11,6 мкР/год
м. Горохів – 11 мкР/год
м. Камінь-Каширський – 13 мкР/год
м. Ковель – 11,4 мкР/год
смт Любешів – 12 мкР/год
смт Маневичі – 11,5 мкР/год
м. Нововолинськ – 10,2 мкР/год
смт Стара Вижва – 11 мкР/год
Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання не перевищували природного фону по області.
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Про це повідомили на сайті центру.
За результатами проведених вимірювань, середні показники потужності експозиційної дози у серпні становили:
м. Луцьк – 11,6 мкР/год
м. Горохів – 11 мкР/год
м. Камінь-Каширський – 13 мкР/год
м. Ковель – 11,4 мкР/год
смт Любешів – 12 мкР/год
смт Маневичі – 11,5 мкР/год
м. Нововолинськ – 10,2 мкР/год
смт Стара Вижва – 11 мкР/год
Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання не перевищували природного фону по області.
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