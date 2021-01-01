Показник різко зріс: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 08:58
За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 9 вересня.
Добовий показник захворюваності різко виріс, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 981 особу;
◾️ летальних випадків – 61;
◾️ одужало – 1 546 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 27 895 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 397 осіб,
◾️ експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 306 939 осіб;
◾️ одужало – 2 217 563 особи;
◾️ летальних випадків – 54 175;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 379 випадків;
Вінницька область – 124 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 209 випадків;
Донецька область – 167 випадків;
Житомирська область – 163 випадки;
Закарпатська область – 25 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 116 випадків;
Кіровоградська область – 18 випадків;
Луганська область – 150 випадків;
Львівська область – 318 випадків;
Миколаївська область – 51 випадок;
Одеська область – 222 випадки;
Полтавська область – 79 випадків;
Рівненська область – 93 випадки;
Сумська область – 113 випадків;
Тернопільська область – 159 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 93 випадки;
Хмельницька область – 130 випадків;
Черкаська область – 81 випадок;
Чернівецька область – 183 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Поки усі регіони знаходяться в зеленій зоні, вже на наступному тижні вони можуть перейти в жовту.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 9 вересня.
Добовий показник захворюваності різко виріс, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 981 особу;
◾️ летальних випадків – 61;
◾️ одужало – 1 546 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 27 895 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 397 осіб,
◾️ експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 306 939 осіб;
◾️ одужало – 2 217 563 особи;
◾️ летальних випадків – 54 175;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 379 випадків;
Вінницька область – 124 випадки;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 209 випадків;
Донецька область – 167 випадків;
Житомирська область – 163 випадки;
Закарпатська область – 25 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 116 випадків;
Кіровоградська область – 18 випадків;
Луганська область – 150 випадків;
Львівська область – 318 випадків;
Миколаївська область – 51 випадок;
Одеська область – 222 випадки;
Полтавська область – 79 випадків;
Рівненська область – 93 випадки;
Сумська область – 113 випадків;
Тернопільська область – 159 випадків;
Харківська область – 302 випадки;
Херсонська область – 93 випадки;
Хмельницька область – 130 випадків;
Черкаська область – 81 випадок;
Чернівецька область – 183 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Поки усі регіони знаходяться в зеленій зоні, вже на наступному тижні вони можуть перейти в жовту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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