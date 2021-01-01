Показник різко зріс: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 9 вересня.Добовий показник захворюваності різко виріс, днем раніше виявили 2 772 випадки зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 981 особу;◾️ летальних випадків – 61;◾️ одужало – 1 546 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 27 895 осіб,◾️ методом ІФА – 9 397 осіб,◾️ експрес-тестами – 25 438 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 306 939 осіб;◾️ одужало – 2 217 563 особи;◾️ летальних випадків – 54 175;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 188 070.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 379 випадків;Вінницька область – 124 випадки;Волинська область – 93 випадки;Дніпропетровська область – 209 випадків;Донецька область – 167 випадків;Житомирська область – 163 випадки;Закарпатська область – 25 випадків;Запорізька область – 163 випадки;Івано-Франківська область – 134 випадки;Київська область – 116 випадків;Кіровоградська область – 18 випадків;Луганська область – 150 випадків;Львівська область – 318 випадків;Миколаївська область – 51 випадок;Одеська область – 222 випадки;Полтавська область – 79 випадків;Рівненська область – 93 випадки;Сумська область – 113 випадків;Тернопільська область – 159 випадків;Харківська область – 302 випадки;Херсонська область – 93 випадки;Хмельницька область – 130 випадків;Черкаська область – 81 випадок;Чернівецька область – 183 випадки;Чернігівська область – 98 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Поки усі регіони знаходяться в зеленій зоні, вже на наступному тижні вони можуть перейти в жовту.