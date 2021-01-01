«Майбутнє за підприємствами, які вкладають кошти у енергоефективність, як от «Преміум Сервіс ЛТД», – Олександр Омельчук





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Із роботою компанії ознайомився голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко.



«Наша компанія «Преміум-Сервіс ЛТД» – лідер регулярних спеціальних пасажирських перевезень у Волинській області. Багато років поспіль надаємо послуги перевезень на роботу працівників таких заводів як «СКФ Україна», «Модерн-Експо», «Кромберг енд Шуберт Україна», ПП «Мідас-Трейд», ТОВ «Електросервіс», ПП «Прагматек», ТОВ «Гранд-Постач», назви яких говорять самі за себе. Для цього маємо в автопарку понад 80 автобусів, 37 автомобілів екотаксі, поки що.



Із 2006 року ми тривалий час працювали в одному напрямку – пасажирські перевезення, зараз же розвиваємо інші напрямки: цивільно-промислове будівництво, зелена енергія, екологічний транспорт», - розповів власник «Преміум-Сервіс ЛТД» Микола Господарик.











Підприємство піклується про своїх працівників, тому для них створені без перебільшення комфортні умови для роботи: із душовими, кухнею, пральнею, зоною відпочинку.



«За два роки збудували сучасне офісне приміщення, у якому приємно перебувати і, впевнений, що і працювати теж», - поділився враженнями від офісних приміщень та майстерень Олександр Омельчук.











«Автотранспортне підприємство, автомайстерня передбачає брудну роботу, але те середовище, яке створили для працівників – надзвичайно комфортне. Тут чисто! Усе зроблено згідно з європейськими стандартами», - зауважив радник голови райради Юрій Ройко.



У компанії «Преміум-Сервіс ЛТД» налагоджений повний цикл автопідприємства, де окрім транспорту, є повністю усе необхідне для його обслуговування: ремонтна база, мийка, фарбувальний цех, склад запасних частин для повноцінного СТО.













Обігрівається автопідприємство електрикою, проте, за словами Миколи Господарика, незабаром на даху почнуть монтаж сонячних панелей.



«Хоч ми і розташовані у промисловій зоні, проте навколишнє середовище не забруднюємо, навпаки, нас дуже цікавить еконапрямок, через що і почали розвивати мережу екотаксі, а обігрів приміщень плануємо перевести на альтернативні джерела енергії – сонячні панелі. Міркували також і про екоавтобуси, але поки що вони дуже дороговартісні», - розповів Микола Господарик.







Голова Луцької районної ради зауважив, що багато мови ведеться про енергонезалежність, проте на рівні держави, на жаль, немає сприяння тим, хто реально готовий її впроваджувати.



«Майбутнє саме за тими підприємствами, які вкладають кошти у енергоефективність, але держава повинна повернутися до них обличчям. Мова йде і про податки, і про сприяння у закупівлі екотранспорту», - наголосив Олександр Омельчук.









На думку Юрія Ройка, підтримка національного виробника, максимальне сприяння бізнесу має бути пріоритетом будь-якої влади.



Крім того, «Преміум Сервіс ЛТД» є соціально відповідальним бізнесом та серйозним наповнювачем бюджету: лише у 2020 році компанія сплатила податків на загальну суму понад 16 мільйонів гривень.

































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці функціонує сучасне автотранспортне підприємство європейського рівня «Преміум Сервіс ЛТД», яке із 2006 року надає послуги із пасажирських перевезень, а віднедавна запустило службу екотаксі.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Із роботою компанії ознайомився голова Луцької районної радита його радник«Наша компанія «Преміум-Сервіс ЛТД» – лідер регулярних спеціальних пасажирських перевезень у Волинській області. Багато років поспіль надаємо послуги перевезень на роботу працівників таких заводів як «СКФ Україна», «Модерн-Експо», «Кромберг енд Шуберт Україна», ПП «Мідас-Трейд», ТОВ «Електросервіс», ПП «Прагматек», ТОВ «Гранд-Постач», назви яких говорять самі за себе. Для цього маємо в автопарку понад 80 автобусів, 37 автомобілів екотаксі, поки що.Із 2006 року ми тривалий час працювали в одному напрямку – пасажирські перевезення, зараз же розвиваємо інші напрямки: цивільно-промислове будівництво, зелена енергія, екологічний транспорт», - розповів власник «Преміум-Сервіс ЛТД»Підприємство піклується про своїх працівників, тому для них створені без перебільшення комфортні умови для роботи: із душовими, кухнею, пральнею, зоною відпочинку.«За два роки збудували сучасне офісне приміщення, у якому приємно перебувати і, впевнений, що і працювати теж», - поділився враженнями від офісних приміщень та майстерень Олександр Омельчук.«Автотранспортне підприємство, автомайстерня передбачає брудну роботу, але те середовище, яке створили для працівників – надзвичайно комфортне. Тут чисто! Усе зроблено згідно з європейськими стандартами», - зауважив радник голови райради Юрій Ройко.У компанії «Преміум-Сервіс ЛТД» налагоджений повний цикл автопідприємства, де окрім транспорту, є повністю усе необхідне для його обслуговування: ремонтна база, мийка, фарбувальний цех, склад запасних частин для повноцінного СТО.Обігрівається автопідприємство електрикою, проте, за словами Миколи Господарика, незабаром на даху почнуть монтаж сонячних панелей.«Хоч ми і розташовані у промисловій зоні, проте навколишнє середовище не забруднюємо, навпаки, нас дуже цікавить еконапрямок, через що і почали розвивати мережу екотаксі, а обігрів приміщень плануємо перевести на альтернативні джерела енергії – сонячні панелі. Міркували також і про екоавтобуси, але поки що вони дуже дороговартісні», - розповів Микола Господарик.Голова Луцької районної ради зауважив, що багато мови ведеться про енергонезалежність, проте на рівні держави, на жаль, немає сприяння тим, хто реально готовий її впроваджувати.«Майбутнє саме за тими підприємствами, які вкладають кошти у енергоефективність, але держава повинна повернутися до них обличчям. Мова йде і про податки, і про сприяння у закупівлі екотранспорту», - наголосив Олександр Омельчук.На думку Юрія Ройка, підтримка національного виробника, максимальне сприяння бізнесу має бути пріоритетом будь-якої влади.Крім того, «Преміум Сервіс ЛТД» є соціально відповідальним бізнесом та серйозним наповнювачем бюджету: лише у 2020 році компанія сплатила податків на загальну суму понад 16 мільйонів гривень.

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