Євро і польський злотий впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 вересня
Сьогодні, 09:21
Курс долара у Луцьку станом на 9 вересня 2021 року такий: купівля – 26.664, а продаж – 26.908.
Євро при купівлі становить – 31.429, продажу – 31.852.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.650, продаж – 7.159.
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Євро при купівлі становить – 31.429, продажу – 31.852.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.650, продаж – 7.159.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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