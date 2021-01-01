Євро і польський злотий впали в ціні: курс валют у Луцьку на 9 вересня





Євро при купівлі становить – 31.429, продажу – 31.852.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.650, продаж – 7.159.



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