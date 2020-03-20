В аеропорту Італії померла українка: після смерті її обікрали, а шахраї намагаються нажитися на горі

Ганна Бурак. Жінка майже двадцять років прожила в цій країні, доглядала там за літніми італійцями і людьми з інвалідністю. Протягом останніх двох років через пандемію вона не була вдома і дуже раділа можливості нарешті полетіти до рідних. І ось вже коли вона пройшла через турнікет до зони вильоту, її серце не витримало – Ганна померла на місці миттєво.



Уже після смерті українку пограбували: хтось витягнув її заощадження, які вона везла сім'ї. Ба більше, зараз у мережі з'явилися шахраї, які збирають гроші нібито для допомоги рідним Ганни. Хоча ні дочка, ні онук нікого про це не просили, пише



Стався інфаркт, але на серце жінка не скаржилася



Трагедія в міжнародному аеропорту Неаполя сталася вранці 1 вересня. Як каже дочка Ганни, матері не було вдома – в селі Матеївці – вже два роки.



"Через пандемію в Італії був суворий карантин. Їх нікуди не випускали, вона перебувала в зачиненому будинку. Потім, коли карантин послабили, вже ми турбувалися за неї. Вона літня людина, і ми не хотіли, щоб вона десь у дорозі, на кордоні підхопила б вірус", – розповідає дочка Галина.



Сім'я щодня спілкувалася з Ганною через відеозв'язок. Дочка і внук кажуть, що вона ніколи на здоров'я особливо не скаржилася.



"Боліли ноги, був тиск – як у більшості людей у такому віці. Але на серце вона не скаржилася. Можливо, вона перехвилювалася, все-таки ми так давно не бачилися з нею. Друзі, які проводжали її в аеропорт, кажуть, що вони розлучилися, коли мама пройшла турнікет і увійшла в зону відльоту, куди тих, хто проводжає, вже не пускають. Вони попрощалися і пішли на парковку. Але їм незабаром подзвонили і повідомили, що мамі погано. Вони тут же повернулися. Виявилося, що мама пройшла всього метрів 10-15, і у неї стався інфаркт, допомогти їй вже не змогли", – каже дочка.



Вкрали гроші, а на смерті намагаються нажитися шахраї



Після смерті в українки вкрали гроші, які вона заробила в Італії і везла додому – вони лежали у внутрішній кишені. Спочатку родині було не до того, щоб питати про речі Ганни. Але потім з'ясувалося, що золоті прикраси і дрібні гроші в гаманці на місці, а ось у кишені грошей немає.



Родичі написали заяви в поліцію і в українське консульство.



Дочка Ганни також розповідає, що в соціальних мережах з'являються оголошення про те, що нібито збирають гроші на доправлення тіла Ганни в Україну та допомогу сім'ї.



"Це неправда. У нас є кошти, щоб перевезти маму на батьківщину і гідно поховати. Ми нікого ні про що не просили. Нам дуже неприємно це читати. Уже й знайомі телефонують і запитують, чи потрібна нам допомога. Ні, не потрібна, ми працюємо і гроші у нас є", – каже Галина.



Поїхала на заробітки, щоб допомогти рідним



Ганна Бурак в Італії працювала в кооперативі "Іскра", який надає послуги соціального працівника італійським сім'ям.



У цю країну вона поїхала ще в 2002 році, коли її онуку Василю було тільки два рочки. Дочка і літні батьки залишилися вдома.



У той час у нас тут не було роботи, все закривалося, зарплату виплачували бартером. Мама вже була вдовою, мій батько помер рано. Треба було якось виживати. Мама була інженером, спочатку закінчила технікум, потім навчалася заочно у Львові в виші. Працювала інженером у "Коломия Сільмаш". Потім його закрили. І вона поїхала до Італії, щоб ми могли якось жити. Звичайно, це було нелегко, ми теж переживали, що наша мама і бабуся далеко від нас", – згадує дочка.



15 років тому Ганна зустріла італійця, він став її цивільним чоловіком. У містечку Пертоса, де жила і працювала жінка, її знали і любили.



"Вона була дуже товариською, усміхненою, могла підтримати людину. І зараз нам пишуть і дзвонять італійці, з якими вона працювала, спілкувалася. Вони теж засмучені. Плаче і її чоловік, і його сім'я в Італії", – каже Галина.



Онук Ганни Василь опублікував на своїй сторінці в Facebook зворушливий ролик з фотографіями улюбленої бабусі. Там є її дитячі фото, на багатьох вона посміхається.



"Дорога моя щира, ніжна, красива бабусю! Як шкода, що ти пішла від нас так швидко, ми так багато не встигли тобі сказати... Любимо, сумуємо і завжди чекаємо", – написав він.



Коли будуть похорони – поки невідомо. Все залежить від того, коли тіло українки доставлять додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії просто в аеропорту померла 62-річна українка з Івано-Франківської області. Жінка майже двадцять років прожила в цій країні, доглядала там за літніми італійцями і людьми з інвалідністю. Протягом останніх двох років через пандемію вона не була вдома і дуже раділа можливості нарешті полетіти до рідних. І ось вже коли вона пройшла через турнікет до зони вильоту, її серце не витримало – Ганна померла на місці миттєво.Уже після смерті українку пограбували: хтось витягнув її заощадження, які вона везла сім'ї. Ба більше, зараз у мережі з'явилися шахраї, які збирають гроші нібито для допомоги рідним Ганни. Хоча ні дочка, ні онук нікого про це не просили, пише OBOZREVATEL Трагедія в міжнародному аеропорту Неаполя сталася вранці 1 вересня. Як каже дочка Ганни, матері не було вдома – в селі Матеївці – вже два роки."Через пандемію в Італії був суворий карантин. Їх нікуди не випускали, вона перебувала в зачиненому будинку. Потім, коли карантин послабили, вже ми турбувалися за неї. Вона літня людина, і ми не хотіли, щоб вона десь у дорозі, на кордоні підхопила б вірус", – розповідає дочкаСім'я щодня спілкувалася з Ганною через відеозв'язок. Дочка і внук кажуть, що вона ніколи на здоров'я особливо не скаржилася."Боліли ноги, був тиск – як у більшості людей у такому віці. Але на серце вона не скаржилася. Можливо, вона перехвилювалася, все-таки ми так давно не бачилися з нею. Друзі, які проводжали її в аеропорт, кажуть, що вони розлучилися, коли мама пройшла турнікет і увійшла в зону відльоту, куди тих, хто проводжає, вже не пускають. Вони попрощалися і пішли на парковку. Але їм незабаром подзвонили і повідомили, що мамі погано. Вони тут же повернулися. Виявилося, що мама пройшла всього метрів 10-15, і у неї стався інфаркт, допомогти їй вже не змогли", – каже дочка.Після смерті в українки вкрали гроші, які вона заробила в Італії і везла додому – вони лежали у внутрішній кишені. Спочатку родині було не до того, щоб питати про речі Ганни. Але потім з'ясувалося, що золоті прикраси і дрібні гроші в гаманці на місці, а ось у кишені грошей немає.Родичі написали заяви в поліцію і в українське консульство.Дочка Ганни також розповідає, що в соціальних мережах з'являються оголошення про те, що нібито збирають гроші на доправлення тіла Ганни в Україну та допомогу сім'ї."Це неправда. У нас є кошти, щоб перевезти маму на батьківщину і гідно поховати. Ми нікого ні про що не просили. Нам дуже неприємно це читати. Уже й знайомі телефонують і запитують, чи потрібна нам допомога. Ні, не потрібна, ми працюємо і гроші у нас є", – каже Галина.Ганна Бурак в Італії працювала в кооперативі "Іскра", який надає послуги соціального працівника італійським сім'ям.У цю країну вона поїхала ще в 2002 році, коли її онуку Василю було тільки два рочки. Дочка і літні батьки залишилися вдома.У той час у нас тут не було роботи, все закривалося, зарплату виплачували бартером. Мама вже була вдовою, мій батько помер рано. Треба було якось виживати. Мама була інженером, спочатку закінчила технікум, потім навчалася заочно у Львові в виші. Працювала інженером у "Коломия Сільмаш". Потім його закрили. І вона поїхала до Італії, щоб ми могли якось жити. Звичайно, це було нелегко, ми теж переживали, що наша мама і бабуся далеко від нас", – згадує дочка.15 років тому Ганна зустріла італійця, він став її цивільним чоловіком. У містечку Пертоса, де жила і працювала жінка, її знали і любили."Вона була дуже товариською, усміхненою, могла підтримати людину. І зараз нам пишуть і дзвонять італійці, з якими вона працювала, спілкувалася. Вони теж засмучені. Плаче і її чоловік, і його сім'я в Італії", – каже Галина.Онук Ганни Василь опублікував на своїй сторінці в Facebook зворушливий ролик з фотографіями улюбленої бабусі. Там є її дитячі фото, на багатьох вона посміхається."Дорога моя щира, ніжна, красива бабусю! Як шкода, що ти пішла від нас так швидко, ми так багато не встигли тобі сказати... Любимо, сумуємо і завжди чекаємо", – написав він.Коли будуть похорони – поки невідомо. Все залежить від того, коли тіло українки доставлять додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію