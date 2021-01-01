На Волині приватне підприємство підозрюють у незаконному знищенні лісу
Сьогодні, 09:37
На Камінь-Каширщині ведеться слідство щодо знищення лісу.
Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Одне з приватних сільськогосподарських підприємств, проводячи розкорчування площ, зайшло в межі держлісфонду. В результаті пошкоджено значні площі лісу, що межує із землями громади, які віддали в оренду під ведення сільського господарства.
Встановили факт працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» та Волинського ОУЛМГ.
Справу передали в поліцію. Триває слідство.
Це – територія с. Сошичне Камінь-Каширського р-ну. Саме тут працівники державної лісової охорони та поліції періодично фіксують значну кількість деревини невідомого походження на приватних пилорамах. Подібні ситуації є найпоширенішим джерелом походження нелегальної лісопродукції.
Подібні факти раніше були виявлені вже й на Камінь-Каширщині.
Ситуація є кричущою. Крім того, що не сприяє виконанню Указу Президента про масштабне заліснення країни, адже під розкорчування йдуть фактично готові ліси в межах громад, які віддаються в оренду під ведення сільського господарства. Знищуються ще й площі держлісфонду, що межують із ними, збільшується обіг незаконної деревини.
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Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Одне з приватних сільськогосподарських підприємств, проводячи розкорчування площ, зайшло в межі держлісфонду. В результаті пошкоджено значні площі лісу, що межує із землями громади, які віддали в оренду під ведення сільського господарства.
Встановили факт працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» та Волинського ОУЛМГ.
Справу передали в поліцію. Триває слідство.
Це – територія с. Сошичне Камінь-Каширського р-ну. Саме тут працівники державної лісової охорони та поліції періодично фіксують значну кількість деревини невідомого походження на приватних пилорамах. Подібні ситуації є найпоширенішим джерелом походження нелегальної лісопродукції.
Подібні факти раніше були виявлені вже й на Камінь-Каширщині.
Ситуація є кричущою. Крім того, що не сприяє виконанню Указу Президента про масштабне заліснення країни, адже під розкорчування йдуть фактично готові ліси в межах громад, які віддаються в оренду під ведення сільського господарства. Знищуються ще й площі держлісфонду, що межують із ними, збільшується обіг незаконної деревини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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