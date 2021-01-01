Робітники луцького заводу «Мотор» третій місяць повноцінно не працюють





Про це йдеться у зверненні Луцької районної ради до народного депутата Вячеслава Рубльова, повідомляють на сайті



«Вже третій місяць робітники не завантажені роботою, працюють всього 4 дні на тиждень, через що отримують меншу заробітну плату. На заводі відчутна соціальна напруга.



Проблема у тому, що немає державного оборонозамовлення і стратегічно оборонне підприємство під час війни простоює», - зауважується у зверненні.



До слова, Закон України «Про державне оборонозамовлення» зобов’язує Кабмін на початку року видати таку Постанову. Зі слів працівників заводу, у 2021 році такої постанови не було, через що вони не завантажені роботою.



Крім того, як наголошується у зверненні, в Україні розпочалось недофінансування повітряних сил, які зазвичай замовляли в заводу ремонт десяти двигунів, тоді як цього року – лише два двигуни одного літака.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» стурбовані ситуацією, яка склалася на підприємстві.Про це йдеться у зверненні Луцької районної ради до народного депутата, повідомляють на сайті райради. «Вже третій місяць робітники не завантажені роботою, працюють всього 4 дні на тиждень, через що отримують меншу заробітну плату. На заводі відчутна соціальна напруга.Проблема у тому, що немає державного оборонозамовлення і стратегічно оборонне підприємство під час війни простоює», - зауважується у зверненні.До слова, Закон України «Про державне оборонозамовлення» зобов’язує Кабмін на початку року видати таку Постанову. Зі слів працівників заводу, у 2021 році такої постанови не було, через що вони не завантажені роботою.Крім того, як наголошується у зверненні, в Україні розпочалось недофінансування повітряних сил, які зазвичай замовляли в заводу ремонт десяти двигунів, тоді як цього року – лише два двигуни одного літака.

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