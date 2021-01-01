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Робітники луцького заводу «Мотор» третій місяць повноцінно не працюють

Робітники луцького заводу «Мотор» третій місяць повноцінно не працюють
Працівники ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» стурбовані ситуацією, яка склалася на підприємстві.

Про це йдеться у зверненні Луцької районної ради до народного депутата Вячеслава Рубльова, повідомляють на сайті райради.

«Вже третій місяць робітники не завантажені роботою, працюють всього 4 дні на тиждень, через що отримують меншу заробітну плату. На заводі відчутна соціальна напруга.

Проблема у тому, що немає державного оборонозамовлення і стратегічно оборонне підприємство під час війни простоює», - зауважується у зверненні.

До слова, Закон України «Про державне оборонозамовлення» зобов’язує Кабмін на початку року видати таку Постанову. Зі слів працівників заводу, у 2021 році такої постанови не було, через що вони не завантажені роботою.

Крім того, як наголошується у зверненні, в Україні розпочалось недофінансування повітряних сил, які зазвичай замовляли в заводу ремонт десяти двигунів, тоді як цього року – лише два двигуни одного літака.

Робітники луцького заводу «Мотор» третій місяць повноцінно не працюють

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Теги: Мотор, Луцьк, Луцька райрада, звернення
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