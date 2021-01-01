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У Луцьку вбили чоловіка

У Луцьку вбили чоловіка
За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліція затримала 44-річного лучанина.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Трагедія трапилася учора, 8 вересня, ввечері по вулиці Боженка у Луцьку. За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Повідомлення до поліції надійшло від медиків. До них з колото-різаною раною доставили 46-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер.

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 44-річний сусід загиблого. З’ясувалося, що під час бійки, яка виникла між сусідами, від вдарив постраждалого кухонним ножем у груди. Удар виявився фатальним.

Волинянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після оголошення йому про підозру у вчинені умисного вбивства, йому оберуть запобіжний захід.

Санкція ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, вбивство, сусід
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