У Луцьку вбили чоловіка





Про це



Трагедія трапилася учора, 8 вересня, ввечері по вулиці Боженка у Луцьку. За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Повідомлення до поліції надійшло від медиків. До них з колото-різаною раною доставили 46-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер.



Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 44-річний сусід загиблого. З’ясувалося, що під час бійки, яка виникла між сусідами, від вдарив постраждалого кухонним ножем у груди. Удар виявився фатальним.



Волинянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Після оголошення йому про підозру у вчинені умисного вбивства, йому оберуть запобіжний захід.



Санкція ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліція затримала 44-річного лучанина.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Трагедія трапилася учора, 8 вересня, ввечері по вулиці Боженка у Луцьку. За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Повідомлення до поліції надійшло від медиків. До них з колото-різаною раною доставили 46-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер.Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 44-річний сусід загиблого. З’ясувалося, що під час бійки, яка виникла між сусідами, від вдарив постраждалого кухонним ножем у груди. Удар виявився фатальним.Волинянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Після оголошення йому про підозру у вчинені умисного вбивства, йому оберуть запобіжний захід.Санкція ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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