У Луцьку вбили чоловіка
Сьогодні, 10:33
За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліція затримала 44-річного лучанина.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилася учора, 8 вересня, ввечері по вулиці Боженка у Луцьку. За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Повідомлення до поліції надійшло від медиків. До них з колото-різаною раною доставили 46-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер.
Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 44-річний сусід загиблого. З’ясувалося, що під час бійки, яка виникла між сусідами, від вдарив постраждалого кухонним ножем у груди. Удар виявився фатальним.
Волинянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому про підозру у вчинені умисного вбивства, йому оберуть запобіжний захід.
Санкція ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилася учора, 8 вересня, ввечері по вулиці Боженка у Луцьку. За скоєне чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Повідомлення до поліції надійшло від медиків. До них з колото-різаною раною доставили 46-річного лучанина. Від отриманих травм чоловік помер.
Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 44-річний сусід загиблого. З’ясувалося, що під час бійки, яка виникла між сусідами, від вдарив постраждалого кухонним ножем у груди. Удар виявився фатальним.
Волинянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Після оголошення йому про підозру у вчинені умисного вбивства, йому оберуть запобіжний захід.
Санкція ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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