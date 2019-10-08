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Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні

Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні
Учора, 8 вересня, під час відвідування сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, поліцейських офіцер Самарівської територіальної громади помітив хлопчика, який мав хворобливий вигляд.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

4-річний Юра кашляв та був блідим, він розповів правоохоронцю, що погано себе почуває. Батьки дитини не мали коштів, аби поїхати до лікарні, адже найближчий медзаклад знаходився за 60 км від дому.

Поліцейський офіцер громади Анатолій Пашкевич, не вагаючись, відвіз Юрика з матір’ю на обстеження до лікаря. Медик оглянув його та призначив належне лікування, на щастя, нині хлопчик почувається краще.

Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні

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Теги: офіцер громад, допомога, хлопчик, волинянин, поліція
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