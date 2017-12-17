Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів





Про це повідомляють у пресцентрі



Як інформують, сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.



До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.



"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через обстріли на Донеччині "Укрзалізниця" обмежила рух приміських поїздів на напрямку Костянтинівка – Донецьк.Про це повідомляють у пресцентрі "Укрзалізниці". Як інформують, сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна."Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію