Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів
Сьогодні, 11:11
Через обстріли на Донеччині "Укрзалізниця" обмежила рух приміських поїздів на напрямку Костянтинівка – Донецьк.
Про це повідомляють у пресцентрі "Укрзалізниці".
Як інформують, сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.
"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у пресцентрі "Укрзалізниці".
Як інформують, сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.
"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду
Сьогодні, 11:32
Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів
Сьогодні, 11:11
Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні
Сьогодні, 10:55
Храм на Волині, за який точилися баталії, передали ПЦУ
Сьогодні, 10:51
Медіа