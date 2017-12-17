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Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів

Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів
Через обстріли на Донеччині "Укрзалізниця" обмежила рух приміських поїздів на напрямку Костянтинівка – Донецьк.

Про це повідомляють у пресцентрі "Укрзалізниці".

Як інформують, сьогодні, 9 вересня, близько 8:00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна.

"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - йдеться у повідомленні.

Фото - ілюстративне

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Теги: Донеччина, війна, обстріли, Укрзалізниця
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