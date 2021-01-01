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На Вінниччині перше побачення закінчилося смертю

На Вінниччині перше побачення закінчилося смертю
У селищі міського типу Вінницької області 41-річний місцевий житель завдав сім ножових поранень 37-річній жінці. Жорстоке вбивство чоловік скоїв просто під час першого романтичного побачення з нею.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку Вінницького райуправління Нацполіції на Telegram-каналі. Пара познайомилася за кілька годин до події та вперше зустрілася, щоб провести час наодинці.

Під час рандеву в них виникли серйозні розбіжності, що призвело до конфлікту, і в кінцевому підсумку залицяльник дістав ніж і завдав дівчині удари в ділянку серця і легенів. Після цього він спробував сховатися і залишив свою жертву стікати кров'ю.

Чоловік викинув зброю вбивства, закривавлений одяг та навіть збрив бороду і вуса. Проте це не допомогло йому сховатися від органів слідства і він був затриманий. Зараз він перебуває в СІЗО і суд ухвалить рішення про запобіжний захід.


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Теги: побачення, вбивство, Вінницька область
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