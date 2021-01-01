На Вінниччині перше побачення закінчилося смертю





Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку Вінницького райуправління Нацполіції на



Під час рандеву в них виникли серйозні розбіжності, що призвело до конфлікту, і в кінцевому підсумку залицяльник дістав ніж і завдав дівчині удари в ділянку серця і легенів. Після цього він спробував сховатися і залишив свою жертву стікати кров'ю.



Чоловік викинув зброю вбивства, закривавлений одяг та навіть збрив бороду і вуса. Проте це не допомогло йому сховатися від органів слідства і він був затриманий. Зараз він перебуває в СІЗО і суд ухвалить рішення про запобіжний захід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі міського типу Вінницької області 41-річний місцевий житель завдав сім ножових поранень 37-річній жінці. Жорстоке вбивство чоловік скоїв просто під час першого романтичного побачення з нею.Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку Вінницького райуправління Нацполіції на Telegram-каналі . Пара познайомилася за кілька годин до події та вперше зустрілася, щоб провести час наодинці.Під час рандеву в них виникли серйозні розбіжності, що призвело до конфлікту, і в кінцевому підсумку залицяльник дістав ніж і завдав дівчині удари в ділянку серця і легенів. Після цього він спробував сховатися і залишив свою жертву стікати кров'ю.Чоловік викинув зброю вбивства, закривавлений одяг та навіть збрив бороду і вуса. Проте це не допомогло йому сховатися від органів слідства і він був затриманий. Зараз він перебуває в СІЗО і суд ухвалить рішення про запобіжний захід.

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