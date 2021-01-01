Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду





Про це під час брифінгу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише



"Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму", - повідомив Кулеба.



Від обов'язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону у Польщі звільнено осіб, вакцинованих від коронавірусу, або тих, хто перехворів, додав голова МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща відкрилася для українських туристів, зокрема, для вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів цією хворобою.Про це під час брифінгу повідомив голова МЗС України, пише УНН. "Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму", - повідомив Кулеба.Від обов'язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону у Польщі звільнено осіб, вакцинованих від коронавірусу, або тих, хто перехворів, додав голова МЗС.

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