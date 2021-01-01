Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду
Сьогодні, 11:32
Польща відкрилася для українських туристів, зокрема, для вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів цією хворобою.
Про це під час брифінгу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.
"Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму", - повідомив Кулеба.
Від обов'язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону у Польщі звільнено осіб, вакцинованих від коронавірусу, або тих, хто перехворів, додав голова МЗС.
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Про це під час брифінгу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.
"Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму", - повідомив Кулеба.
Від обов'язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону у Польщі звільнено осіб, вакцинованих від коронавірусу, або тих, хто перехворів, додав голова МЗС.
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Коментарі 1
Китайську вакцину Коронавак не визнають.
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