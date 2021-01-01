вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду

Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду
Польща відкрилася для українських туристів, зокрема, для вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів цією хворобою.

Про це під час брифінгу повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.

"Дуже гарна новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додано до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, у тому числі з метою туризму", - повідомив Кулеба.

Від обов'язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону у Польщі звільнено осіб, вакцинованих від коронавірусу, або тих, хто перехворів, додав голова МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща. в'їзд, українці, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Китайську вакцину Коронавак не визнають.
Відповісти
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин зібрав 300 екземплярів колекційних моделей автомобілів
Сьогодні, 12:07
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду
Сьогодні, 11:32
Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів
Сьогодні, 11:11
Батьки не мали коштів на обстеження: офіцер громади на Волині доставив хворого хлопчика до лікарні
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Україна додала у список ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів Україна додала у список ще одну вакцину для видачі COVID-сертифікатів
18 серпень, 14:57
Уряд урізав субсидії для українців: кого стосуються зміни Уряд урізав субсидії для українців: кого стосуються зміни
11 серпень, 18:00
Ні пандемія, ні карантин не є на заваді: куди українці їдуть подорожувати Ні пандемія, ні карантин не є на заваді: куди українці їдуть подорожувати
05 травень, 14:32
Українці можуть в’їжджати до Польщі без відбуття карантину: назвали умову Українці можуть в’їжджати до Польщі без відбуття карантину: назвали умову
24 січень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чемпіонат України: волинські футболістки обіграли львів'янок
Сьогодні, 12:15
 0
Волинянин зібрав 300 екземплярів колекційних моделей автомобілів
Сьогодні, 12:07
 0
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Польща відкрила кордони для українців: які умови в'їзду
Сьогодні, 11:32
 0
Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8