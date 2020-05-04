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За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО

За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
У результаті операції "Мігрант" на Волині за тиждень виявили 12 порушників, які сплатили 20 тис. грн. штрафу.

Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Волинської області.

Протягом першого тижня відпрацювань міграційною службою Волині затримали громадян Швеції, Німеччини, Естонії, Італії, Польщі, Азербайджану, Білорусії та Росії.

Порушників затримували у Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Ківерцях, Ратно, Камінь-Каширську та Володимир-Волинську.

Всі іноземці перевищили дозволені терміни перебування, чим порушили міграційне законодавство України. Неврегульованих мігрантів притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 203 КУпАП.

За ухилення від виїзду за межі території України, міграційною службою Волині прийняті рішення про примусове повернення затриманих іноземців до країн походження.
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО
За тиждень на Волині виявили нелегалів з 8 держав. ФОТО

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Теги: нелегали, Волинь, Міграційна служба
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