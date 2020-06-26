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У луцькому ЦНАПі змінили графік надання окремих послуг

У луцькому ЦНАПі змінили графік надання окремих послуг
10, 13 та 14 вересня 2021 року адміністративні послуги у сфері державної реєстрації речових прав у ЦНАПі в Луцьку будуть надаватись лише в режимі консультацій.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

10 вересня 2021 року, окрім консультацій, можна буде замовити інформаційні довідки з ДРРПНП.

13 та 14 вересня 2021 року адміністративні послуги у сфері реєстрації бізнесу будуть надаватись лише в режимі консультацій.

Про подальший прийом з вищеперелічених послуг буде поінформовано додатково.

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Теги: Луцький ЦНАП, графік
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