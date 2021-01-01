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Чемпіонат України: волинські футболістки обіграли львів'янок

Чемпіонат України: волинські футболістки обіграли львів'янок
Футболістки Володимир-Волинського клубу "Ладомир" перемогла у галицько-волинському дербі з "Карпатами".

Про це повідомляє обласне управління спорту.

У ворота суперниць волинянки забили п'ять голів.

Поєдинок відбувся 8 вересня у рамках 10 туру чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги України сезону-2021/2022. Головною голеадоркою гри стала Христина Перевізник, яка забила чотири з п'яти м'ячів м’яч у ворота суперниць. Ще один гол забила Даяна Семків на 77 хвилині зустрічі.

На старті матчу Христина Перевізник вивела волинянок уперед, забивши перший гол на п'ятій хвилині поєдинку. На 35-ій хвилині гри футболістка відзначилася дублем, влучно пробивши з лінії штрафної площі в ближній кут воріт – 0:2.

На 77-ій хвилині Даяна Семків ударом голови замкнула навіс партнерки з кутового – 0:3. Завершальні два голи забила Христина Перевізник.

Після поєдинку з львів'янками Володимир-Волинська команда посіла третю сходинку у турнірній таблиці. 11 вересня волинянки зустрінуться з ЕМС "Поділлям" (Вінниця).

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Теги: футболістки, Волинь, Ладомир
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