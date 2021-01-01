Чемпіонат України: волинські футболістки обіграли львів'янок
Сьогодні, 12:15
Футболістки Володимир-Волинського клубу "Ладомир" перемогла у галицько-волинському дербі з "Карпатами".
Про це повідомляє обласне управління спорту.
У ворота суперниць волинянки забили п'ять голів.
Поєдинок відбувся 8 вересня у рамках 10 туру чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги України сезону-2021/2022. Головною голеадоркою гри стала Христина Перевізник, яка забила чотири з п'яти м'ячів м’яч у ворота суперниць. Ще один гол забила Даяна Семків на 77 хвилині зустрічі.
На старті матчу Христина Перевізник вивела волинянок уперед, забивши перший гол на п'ятій хвилині поєдинку. На 35-ій хвилині гри футболістка відзначилася дублем, влучно пробивши з лінії штрафної площі в ближній кут воріт – 0:2.
На 77-ій хвилині Даяна Семків ударом голови замкнула навіс партнерки з кутового – 0:3. Завершальні два голи забила Христина Перевізник.
Після поєдинку з львів'янками Володимир-Волинська команда посіла третю сходинку у турнірній таблиці. 11 вересня волинянки зустрінуться з ЕМС "Поділлям" (Вінниця).
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Про це повідомляє обласне управління спорту.
У ворота суперниць волинянки забили п'ять голів.
Поєдинок відбувся 8 вересня у рамках 10 туру чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги України сезону-2021/2022. Головною голеадоркою гри стала Христина Перевізник, яка забила чотири з п'яти м'ячів м’яч у ворота суперниць. Ще один гол забила Даяна Семків на 77 хвилині зустрічі.
На старті матчу Христина Перевізник вивела волинянок уперед, забивши перший гол на п'ятій хвилині поєдинку. На 35-ій хвилині гри футболістка відзначилася дублем, влучно пробивши з лінії штрафної площі в ближній кут воріт – 0:2.
На 77-ій хвилині Даяна Семків ударом голови замкнула навіс партнерки з кутового – 0:3. Завершальні два голи забила Христина Перевізник.
Після поєдинку з львів'янками Володимир-Волинська команда посіла третю сходинку у турнірній таблиці. 11 вересня волинянки зустрінуться з ЕМС "Поділлям" (Вінниця).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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