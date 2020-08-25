У МОЗ відтермінували введення «жовтого» рівня небезпеки: як працюватимуть навчальні заклади





Про це інформують на сайті



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи можливість запровадження обмежень для роботи закладів освіти, у яких вакциновано менше 80% працівників колективу.



За його словами, ухвалення рішення про встановлення «жовтого» рівня має ухвалювати Національна комісія техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбудеться не раніше ніж за тиждень після розгляду цього питання Кабінетом Міністрів.



«Лише коли постанова набере чинності, а це 7 днів від дня її розгляду на уряді, пропонуємо скликати засідання національної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій питання для встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. До того часу всі, і зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами «зеленого» рівня», – сказав міністр.



Він також наголосив, що наразі в Україні хоча й спостерігається перевищення загальнонаціонального індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих та тенденції до збільшення госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, але ситуація не є критичною.



Зокрема, передбачається, що більшість обмежень, які передбачені в «жовтому» та «червоному» рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі.



При цьому для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для «червоного» рівня – потрібен буде повний курс щеплення.



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