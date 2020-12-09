У школі на Волині на ковід захворіли другокласники та вчителі: розповіли про ситуацію

У школі селища Турійськ, де коронавірусну інфекцію виявили у 6 працівників та 2 учнів, ситуація лишається контрольованою.Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.Начальник відділу освіти, молоді та спорту Турійської селищної радиповідомила, що у школі селища Турійськ загалом зареєстрували 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції у педагогічних працівників та 2 випадки захворювання в учнів 2-го класу.«Завтра буде проведене дезінфікування цього закладу освіти. Ми співпрацюємо з ПМСД щодо виїзду мобільних бригад на вакцинацію в окремі села, їзди розписані по 4 серпня. Провели й наради щодо важливості вакцинації», - сказала Людмила Дячук.Головний державний санітарний лікар Волинської областізауважила, що інфекція набула поширення у сімейні вогнища – захворіло 9 осіб, у тому числі дитина віком 7 місяців.Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. Навчальний процес перевели на дистанційну форму навчання.