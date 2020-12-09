У школі на Волині на ковід захворіли другокласники та вчителі: розповіли про ситуацію
Сьогодні, 14:10
У школі селища Турійськ, де коронавірусну інфекцію виявили у 6 працівників та 2 учнів, ситуація лишається контрольованою.
Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради Людмила Дячук повідомила, що у школі селища Турійськ загалом зареєстрували 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції у педагогічних працівників та 2 випадки захворювання в учнів 2-го класу.
«Завтра буде проведене дезінфікування цього закладу освіти. Ми співпрацюємо з ПМСД щодо виїзду мобільних бригад на вакцинацію в окремі села, їзди розписані по 4 серпня. Провели й наради щодо важливості вакцинації», - сказала Людмила Дячук.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зауважила, що інфекція набула поширення у сімейні вогнища – захворіло 9 осіб, у тому числі дитина віком 7 місяців.
Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. Навчальний процес перевели на дистанційну форму навчання.
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Про це йшлося у четвер, 9 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради Людмила Дячук повідомила, що у школі селища Турійськ загалом зареєстрували 6 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції у педагогічних працівників та 2 випадки захворювання в учнів 2-го класу.
«Завтра буде проведене дезінфікування цього закладу освіти. Ми співпрацюємо з ПМСД щодо виїзду мобільних бригад на вакцинацію в окремі села, їзди розписані по 4 серпня. Провели й наради щодо важливості вакцинації», - сказала Людмила Дячук.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зауважила, що інфекція набула поширення у сімейні вогнища – захворіло 9 осіб, у тому числі дитина віком 7 місяців.
Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. Навчальний процес перевели на дистанційну форму навчання.
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