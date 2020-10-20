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Які пластичні операції є найпопулярнішими серед волинянок

Які пластичні операції є найпопулярнішими серед волинянок
Найпопулярнішими серед волинянок пластичними операціями є операції на молочних залозах.

Про це розповів пластичний хірург медичного центру «Боголюби», лікар вищої категорії Олександр Матвіюк у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 6 вересня.

За його словами, найчастіше жінки звертаються, коли хочуть збільшити або зменшити груди. Також – коли їм потрібні підтяжка, корекція грудей, усунення асиметрії.

«Наступне – це ділянка живота і талії. Багато жінок народжують, і після пологів їхня фігура змінюється незалежно від способу життя. У жінки відбуваються такі зміни, що без операції красу тіла неможливо повернути», – каже лікар.

На третьому місці за розповсюдженістю – операції на обличчі: пластика очей, носа, губ, вух, щік. Наступне – це пластика тіла.

За словами лікаря, найрідше звертаються з метою пластики рук і пластики стегон.

Що ж до чоловіків, то вони йдуть до пластичного хірурга, коли зміни вже дуже помітні і невідворотні.

«Це – пластика очей, обличчя, надлишок щкіри на тілі після різкого схуднення», – розповів Олександр Матвіюк.

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Теги: пластична хірургія, волинянки, популярні операції
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