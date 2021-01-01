вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині п'яний експрокурор збив на смерть жінку та втік

На Рівненщині п'яний експрокурор збив на смерть жінку та втік
У ніч з 8 на 9 вересня біля села Немовичі, що на Рівненщині, п'яний водій позашляховика на смерть збив скутеристку та втік із місця ДТП.

Про це повідомляє "Рівне media".

За повідомленням поліції, 38-річний водій позашляховика на швидкості на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів збив водійку скутера, яка рухалась у попутному напрямку. 35-річна жителька села Немовичі загинула на місці ДТП.

Після скоєння ДТП водій не зупинився. Його продовжували наздоганяти патрульні. Чоловік намагався вимкнути фари, аби сховатися від правоохоронців.

Під час спілкування із водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте перевірку на Драгері він проходити відмовився.

Наразі водія затримали помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом смертельної ДТП, що була скоєна у стані сп'яніння, внесли відомості в ЄРДР за частиною 3 статті 286-1. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Згодом з'ясувалось, що за кермом авто перебував експрокурор Іван Скобух, про це повідомляють родичі загиблої жінки.

У пресслужбі обласної прокуратури "Рівне Медіа" підтвердили, що чоловік і справді працював в обласній прокуратурі:

"Так, Скобух працював у прокуратурі. Він був звільнений у серпні минулого року. Він був прокурором відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації", - сказала речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Нині ж за наявною інформацією Іван Скобух працює адвокатом у місті Сарни.

Фото - ГУНП у Рівненській області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, смертельна аварія, експрокурор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчителька математики з Волині стала зіркою TikTok
Сьогодні, 15:02
На Волині прокурор «кришував» нелегальну АЗС: як його покарали
Сьогодні, 14:44
На Рівненщині п'яний експрокурор збив на смерть жінку та втік
Сьогодні, 14:32
Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО
Сьогодні, 14:22
У школі на Волині на ковід захворіли другокласники та вчителі: розповіли про ситуацію
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю лучанина На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю лучанина
08 вересень, 11:07
На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО
02 вересень, 09:40
У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
06 серпень, 12:55
У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина У ДТП на Рівненщині загинула 18-річна дівчина
02 серпень, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поїхав на роботу і зник: поліцейські більше 3 тижнів шукають лучанина
Сьогодні, 15:19
 0
Лучанка просить заборонити вітати дітей з 14 жовтня і 8 березня у навчальних закладах
Сьогодні, 15:13
 0
Вчителька математики з Волині стала зіркою TikTok
Сьогодні, 15:02
 0
На Волині прокурор «кришував» нелегальну АЗС: як його покарали
Сьогодні, 14:44
 0
На Рівненщині п'яний експрокурор збив на смерть жінку та втік
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8