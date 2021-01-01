На Рівненщині п'яний експрокурор збив на смерть жінку та втік





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За повідомленням поліції, 38-річний водій позашляховика на швидкості на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів збив водійку скутера, яка рухалась у попутному напрямку. 35-річна жителька села Немовичі загинула на місці ДТП.



Після скоєння ДТП водій не зупинився. Його продовжували наздоганяти патрульні. Чоловік намагався вимкнути фари, аби сховатися від правоохоронців.



Під час спілкування із водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте перевірку на Драгері він проходити відмовився.



Наразі водія затримали помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом смертельної ДТП, що була скоєна у стані сп'яніння, внесли відомості в ЄРДР за частиною 3 статті 286-1. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років.



Згодом з'ясувалось, що за кермом авто перебував експрокурор Іван Скобух, про це повідомляють родичі загиблої жінки.



У пресслужбі обласної прокуратури "Рівне Медіа" підтвердили, що чоловік і справді працював в обласній прокуратурі:



"Так, Скобух працював у прокуратурі. Він був звільнений у серпні минулого року. Він був прокурором відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації", - сказала речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.



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Фото - ГУНП у Рівненській області



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 8 на 9 вересня біля села Немовичі, що на Рівненщині, п'яний водій позашляховика на смерть збив скутеристку та втік із місця ДТП.Про це повідомляє "Рівне media". За повідомленням поліції, 38-річний водій позашляховика на швидкості на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів збив водійку скутера, яка рухалась у попутному напрямку. 35-річна жителька села Немовичі загинула на місці ДТП.Після скоєння ДТП водій не зупинився. Його продовжували наздоганяти патрульні. Чоловік намагався вимкнути фари, аби сховатися від правоохоронців.Під час спілкування із водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте перевірку на Драгері він проходити відмовився.Наразі водія затримали помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом смертельної ДТП, що була скоєна у стані сп'яніння, внесли відомості в ЄРДР за частиною 3 статті 286-1. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років.Згодом з'ясувалось, що за кермом авто перебував експрокурор, про це повідомляють родичі загиблої жінки.У пресслужбі обласної прокуратури "Рівне Медіа" підтвердили, що чоловік і справді працював в обласній прокуратурі:"Так, Скобух працював у прокуратурі. Він був звільнений у серпні минулого року. Він був прокурором відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації", - сказала речниця обласної прокуратуриНині ж за наявною інформацією Іван Скобух працює адвокатом у місті Сарни.

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