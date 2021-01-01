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Вчителька математики з Волині стала зіркою TikTok

Вчителька математики з Волині стала зіркою TikTok
Вчителька математики з Нововолинського ліцею №7 Наталія Венгрин підкорила TikTok.

Вона знімає цікаві ролики для свого блогу, де навчає математики, пише БУГ.

Завдяки її роликам діти з усієї країни мають змогу покращити свої знання. У профілі Наталія Венгрин написала: «Математика легко і просто».

Зараз на TikTok вчительки підписано понад 55 тисяч людей. А найпопулярніше відео, про ділення десяткових дробів, набрало 825 тисяч переглядів.

У коментарях користувачі зазначають, шкода, що у них не було такої вчительки, як пані Наталія, адже вона дуже легко і доступно пояснює.

Підбірка відео з ТікТоку Наталії Венгрин:
https://www.instagram.com/tv/CTmQxktobUs/?utm_source=ig_web_copy_link

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Теги: математика, соцмережі, TikTok
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