Вчителька математики з Волині стала зіркою TikTok
Сьогодні, 15:02
Вчителька математики з Нововолинського ліцею №7 Наталія Венгрин підкорила TikTok.
Вона знімає цікаві ролики для свого блогу, де навчає математики, пише БУГ.
Завдяки її роликам діти з усієї країни мають змогу покращити свої знання. У профілі Наталія Венгрин написала: «Математика легко і просто».
Зараз на TikTok вчительки підписано понад 55 тисяч людей. А найпопулярніше відео, про ділення десяткових дробів, набрало 825 тисяч переглядів.
У коментарях користувачі зазначають, шкода, що у них не було такої вчительки, як пані Наталія, адже вона дуже легко і доступно пояснює.
Підбірка відео з ТікТоку Наталії Венгрин:
https://www.instagram.com/tv/CTmQxktobUs/?utm_source=ig_web_copy_link
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Вона знімає цікаві ролики для свого блогу, де навчає математики, пише БУГ.
Завдяки її роликам діти з усієї країни мають змогу покращити свої знання. У профілі Наталія Венгрин написала: «Математика легко і просто».
Зараз на TikTok вчительки підписано понад 55 тисяч людей. А найпопулярніше відео, про ділення десяткових дробів, набрало 825 тисяч переглядів.
У коментарях користувачі зазначають, шкода, що у них не було такої вчительки, як пані Наталія, адже вона дуже легко і доступно пояснює.
Підбірка відео з ТікТоку Наталії Венгрин:
https://www.instagram.com/tv/CTmQxktobUs/?utm_source=ig_web_copy_link
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