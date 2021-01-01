Вчителька математики з Волині стала зіркою TikTok

Наталія Венгрин підкорила TikTok.



Вона знімає цікаві ролики для свого блогу, де навчає математики, пише



Завдяки її роликам діти з усієї країни мають змогу покращити свої знання. У профілі Наталія Венгрин написала: «Математика легко і просто».



Зараз на TikTok вчительки підписано понад 55 тисяч людей. А найпопулярніше відео, про ділення десяткових дробів, набрало 825 тисяч переглядів.



У коментарях користувачі зазначають, шкода, що у них не було такої вчительки, як пані Наталія, адже вона дуже легко і доступно пояснює.



Підбірка відео з ТікТоку Наталії Венгрин:

https://www.instagram.com/tv/CTmQxktobUs/?utm_source=ig_web_copy_link

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчителька математики з Нововолинського ліцею №7підкорила TikTok.Вона знімає цікаві ролики для свого блогу, де навчає математики, пише БУГ Завдяки її роликам діти з усієї країни мають змогу покращити свої знання. У профілі Наталія Венгрин написала: «Математика легко і просто».Зараз на TikTok вчительки підписано понад 55 тисяч людей. А найпопулярніше відео, про ділення десяткових дробів, набрало 825 тисяч переглядів.У коментарях користувачі зазначають, шкода, що у них не було такої вчительки, як пані Наталія, адже вона дуже легко і доступно пояснює.Підбірка відео з ТікТоку Наталії Венгрин:https://www.instagram.com/tv/CTmQxktobUs/?utm_source=ig_web_copy_link

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