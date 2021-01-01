Лучанка просить заборонити вітати дітей з 14 жовтня і 8 березня у навчальних закладах





Відповідне звернення вона зареєструвала на



"Звертаюсь разом зі свідомими батьками, аби департамент освіти міської ради надав рекомендації навчальним закладам не вітати хлопців з 14 жовтня, а дівчат з 8 березня. Тільки така установка зверху спрацює: такі ж рекомендації директори видадуть головам батьківських комітетів, а ті, в свою чергу, донесуть батькам, яким дуже хочеться, щоб їхні діти отримали подарунки.



Вона вважає, що вітати 14 жовтня хлопців - неповага до суспільства, до бійців та бійчинь, до загиблих на війні, до жінок, до цього дня загалом, який цьогоріч став Днем захисників і захисниць України, тобто офіційно перейменований Верховною Радою.



Вітати 8 березня дівчат, за його словами, - радянський пережиток і також неповага до тих, хто досі виборює права в усьому світі, в тому числі, в Україні.



"Нині, коли вітають з цими "святами" (а таке є практично в усіх школах), насаджують думку дітям, що хлопці мають бути "мужніми, сильними, захищати", дівчата ж мають бути "чарівними, ніжними, берегти домашнє вогнище". Тобто нашим дітям з маленьких років нав'язують викривлені цінності. Чому дівчата не можуть бути сильними, а хлопці - оберігати сімейне вогнище?" - пише авторка.



Вона вважає, якщо департамент освіти видасть певні рекомендації не вітати одну стать в якийсь день, таким чином можна зрушити з місця цю проблему.

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