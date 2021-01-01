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Довгожителька з Волині показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки

Довгожителька з Волині показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки
Жителька села Борохів Луцького району Лідія Драганчук нещодавно відзначила 100-літній ювілей. Волинянка народилася 4 вересня 1921 року.

Суспільному жінка показала святковий одяг, який зберігає з дня вінчання у 1938 році.

Волинянка закінчила чотири класи польської школи, пережила Другу світову війну, працювала у колгоспі та виховала трьох дітей.

Разом із невістками та сином Павлом Лідія Драганчук переглядала світлини. Фотокарткам – понад 80 років. На одній із фотографій волинянка зовсім юна, на іншій – у день весілля з чоловіком Корнієм.
Довгожителька з Волині показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки

Лідія Драганчук народилася і постійно жила у Борохові, що неподалік Луцька. Із її слів, збиралася в молодості часто на вечорниці: хлопці дівчата любили танцювати під гармошку.

Довгожителька добре пам’ятає Другу світову війну, і на той час уже мала сина.

"Йому був рік, а ми у схроні сиділи, у сусідньому. Ми туди тікали, як били, стріляли, снаряди рвалися. Ми стали тікати у друге село, в Підгайці і тамечки цілий тиждень були", – розповідає Лідія Драганчук.

Після війни жінка працювала у ланці, обробляла гектари колгоспних буряків і льону. Зараз має вісім онуків, дев'ять правнуків і два праправнуки. Каже: найбільша радість для неї – це діти та невістки.
Довгожителька з Волині показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки

Найстарший серед трьох дітей Лідії Драганчук, 81-річний син Петро, мешкає по сусідству. Зі слів Павла Драганчука, секрет довголіття мами вбачає у доброті. "Мабуть, Бог таким людям дає довгий вік", – зазначив чоловік.

Зараз Лідія Драганчук допомагає рідним доглядати качок, обривати вишні та має улюблену розвагу на обійсті – гойдалку. Додає: на неї сідає без сторонньої допомоги.
Довгожителька з Волині показала шлюбну сукню, яку зберігає 83 роки


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Теги: довгожителька, історія, Волинь
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