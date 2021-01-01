Програму «Власний дім» у Підгайцівській громаді готові співфінансувати

Три сім'ї із Підгайцівської громади зможуть покращити житлові умови завдяки обласній програмі "Власний дім".Про це розповів заступник Підгайцівського сільського головиза підсумками засідання бюджетної комісії Підгайцівської сільської ради, яке відбулось 8 серпня 2021 року, інформують на сайті громади.Посадовець ініціював питання про виділення коштів для участі громади у співфінансуванні обласної програми "Власний дім", оскільки до сільської ради за перше півріччя 2021 року надійшло 3 заяви від місцевих мешканців, які планують поліпшити житлові умови, отримавши довготермінову пільгову позику.«У цьому місяці до нас звернувся багатодітний батько із села Звірів, який, разом із дружиною, виховує 5-ро дітей, одна з яких – з особливими потребами. Чоловік просив допомогти покращити житлові умови, бо досі вони змушені проживати разом із батьками. Сім’я прагне мати власне житло, будівництво якого, через брак коштів, кілька років не може завершити.Ми не могли проігнорувати цю ситуацію, тому, як депутат Волинської обласної ради, з’ясував деталі і запропонував бюджетній комісії передбачити кошти на ці потреби у бюджеті Підгайцівської громади», - зазначив Приходько.Програма пільгових кредитів у громаді вже діє декілька років, за цей час на рахунок громади повернулося 12 тисяч гривень у вигляді відсотків. Порадившись, члени бюджетної комісії вирішили віднайти додатково 48 тисяч гривень, аби сформувати загальну суму – 60 тисяч, які зможуть розподілити по 20 тисяч гривень між усіма заявниками.У Волинській обласній раді, своєю чергою, пообіцяли виділити із бюджету області таку ж суму, яку запланує на ці потреби Підгайцівська сільська рада.Тобто, три сім’ї Підгайцівської громади отримають можливість оформити пільговий кредит з річною ставкою 3% на 10 років у розмірі 40 тисяч гривень кожна.