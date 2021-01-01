11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі: традиції та історія свята





На День Усікновення глави Іоанна Предтечі віруючі обмежують себе в задоволеннях і багато моляться, пише



Чому Івану Хрестителю відрубали голову - історія свята



Історик і релігієзнавець Ігор Козловський поділився своєю думкою: жертовна смерть пророка була за його віру, за його позицію, і Іоанн Хреститель - це є втілення і надії, і любові, і поста, і молитви, тобто перед нами зразок людини, яка йде на смерть заради істини. І тому сама церква розглядає його як праведника. Для християн це також нагадування того, що це не просто смерть, а він перероджується у вічність, і тому це свято не обов’язково є тим, що викликає у нас радість, земну радість. Ми ж звикли, що свято - це така світла радість. Це так, але ж це зовсім інша радість, що він народжується у вічність (перехід у вічність), і для нього це є новий етап.



Експерт каже, що фігура Іоанна Хрестителя увійшла у традицію як той, хто з одного боку був тим, хто вказав на Ісуса Христа, з іншого боку він був безкомпромісною людиною, яка постійно критикувала владу, і потерпала від нього влада. Саме за це він втратив свою голову.



Ми знаємо, що Іродіада вимагала, щоб за танець, який її дочка Соломія танцювала, дали голову пророка… Це сказала Соломія, щоб догодити своїй матері - передати їй такий довгоочікуваний подарунок. Традиція говорить, що Іродіада, коли отримала цю голову, проколола язик пророка. Він же був пророком. Але все одно, це свято нагадує, що зло має свою силу тільки тимчасово. Остаточно все одно буде добро і буде світло, тобто перемога світла буде остаточною. А зло - це тимчасово. Тому цей день є важливим для християн.



Усікновення глави Іоанна Предтечі - чому день вважається святом



Християнська церква шанує пророка тричі на рік:



6 жовтня - день його зачаття;

7 липня - день його народження;

11 вересня - день його смерті.



Відповідно, Усікновення глави Іоанна Предтечі ми будемо відзначати через 5 днів - у суботу.



Існує традиція: вважати днем пам'яті святих дати, коли вони вирушили у вічність. Православна віра влаштована так, що день смерті - це день народження, але заново, в іншому житті.



Ось, що про це говорить митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, голова Синодального Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ: якщо поглянути у церковний календар, то неважко побачити, що переважна більшість дат святкування пам’яті святих припадає на день їх упокоєння, тобто смерті. Це пов’язано з твердим переконання Православної Церкви в тому, що після Воскресіння Ісуса Христа смерті, як якогось трагічного кінця, більше не існує. Те, що люди називають смертю, це не завершення, а початок, це мить переходу від земного буття до буття вічного. Грішники в цій вічності перебуватимуть у нескінченному стражданні. А от праведники, а серед них одним з перших є святий Іоанн Хреститель, перебувають у нескінченному блаженстві з Богом.



Він вважає, що саме тому у вірян ставлення до смерті відображається і в шануванні святих. З одного боку, усічення глави Іоанна Предтечі за наказом нечестивого Ірода, це злочин. Але самому святому Іоанну цей злочин не пошкодив, а лише до всіх цих чеснот додав ще й мученицький вінець. І вся подальша історія чудес від нетлінних мощей святого Івана Хрестителя підтверджує це.



Крім того, більшість людей сприймає слово "святкувати" як синонім слова "свято", який асоціюється з радістю і веселощами. Насправді ж, у цього визначення є й інше значення. В даному конкретному випадку маються на увазі дозвільні справи. Тобто, "бути пустим" означає "залишитися без діла".



Причини для неробства можуть бути не тільки радісні, але і сумні, коли руки опускаються від горя. Яскравий приклад - смерть великого пророка - Іоанна Хрестителя.



У попередній статті ми детально розповідали про те, ким був Іоанн Предтеча і чому його особистість так важлива для християн.



Що не можна робити в Головосічення - традиції і заборони дня



Історик і релігієзнавець Ігор Козловський каже, що згідно з традиціями у православній церкві, які є, він був великим постником. Ми ж пам’ятаємо, як у Євангеліє про нього написано, що він постував постійно у пустелі, і це означає, що сам день цей також є днем суворого посту. Не дозволяється їсти будь-яку скромну їжу, - мається на увазі і м’ясну, молочну, рибну, тільки постну. Це суворий пост, не полегшений, у пам’ять про Іоанна Хрестителя (Іоанна Предтечі).



Православні церкви в цей день проводять богослужіння, віряни дотримуються суворого посту. Під забороною - будь-які продукти і напої червоного кольору, фрукти і овочі, що за формою нагадують голову.



Не рекомендують в цей день користуватися гострими предметами або, якщо вже вибору немає, необхідно дотримуватися обережності. Танцювати і співати не можна, навіть якщо дуже хочеться. Якщо вам потрібно викопати картоплю, зібрати яблука або зрізати мак - заплануйте це все на іншу дату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 вересня християнська церква згадує, як загинув великий пророк - людина, яка хрестила самого Ісуса Христа. Найчастіше, великі церковні свята супроводжуються скасуванням посту, але не в цей день.На День Усікновення глави Іоанна Предтечі віруючі обмежують себе в задоволеннях і багато моляться, пише Уніан Історик і релігієзнавецьподілився своєю думкою: жертовна смерть пророка була за його віру, за його позицію, і Іоанн Хреститель - це є втілення і надії, і любові, і поста, і молитви, тобто перед нами зразок людини, яка йде на смерть заради істини. І тому сама церква розглядає його як праведника. Для християн це також нагадування того, що це не просто смерть, а він перероджується у вічність, і тому це свято не обов’язково є тим, що викликає у нас радість, земну радість. Ми ж звикли, що свято - це така світла радість. Це так, але ж це зовсім інша радість, що він народжується у вічність (перехід у вічність), і для нього це є новий етап.Експерт каже, що фігура Іоанна Хрестителя увійшла у традицію як той, хто з одного боку був тим, хто вказав на Ісуса Христа, з іншого боку він був безкомпромісною людиною, яка постійно критикувала владу, і потерпала від нього влада. Саме за це він втратив свою голову.Ми знаємо, що Іродіада вимагала, щоб за танець, який її дочка Соломія танцювала, дали голову пророка… Це сказала Соломія, щоб догодити своїй матері - передати їй такий довгоочікуваний подарунок. Традиція говорить, що Іродіада, коли отримала цю голову, проколола язик пророка. Він же був пророком. Але все одно, це свято нагадує, що зло має свою силу тільки тимчасово. Остаточно все одно буде добро і буде світло, тобто перемога світла буде остаточною. А зло - це тимчасово. Тому цей день є важливим для християн.Християнська церква шанує пророка тричі на рік:6 жовтня - день його зачаття;7 липня - день його народження;11 вересня - день його смерті.Відповідно, Усікновення глави Іоанна Предтечі ми будемо відзначати через 5 днів - у суботу.Існує традиція: вважати днем пам'яті святих дати, коли вони вирушили у вічність. Православна віра влаштована так, що день смерті - це день народження, але заново, в іншому житті.Ось, що про це говорить митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, голова Синодального Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ: якщо поглянути у церковний календар, то неважко побачити, що переважна більшість дат святкування пам’яті святих припадає на день їх упокоєння, тобто смерті. Це пов’язано з твердим переконання Православної Церкви в тому, що після Воскресіння Ісуса Христа смерті, як якогось трагічного кінця, більше не існує. Те, що люди називають смертю, це не завершення, а початок, це мить переходу від земного буття до буття вічного. Грішники в цій вічності перебуватимуть у нескінченному стражданні. А от праведники, а серед них одним з перших є святий Іоанн Хреститель, перебувають у нескінченному блаженстві з Богом.Він вважає, що саме тому у вірян ставлення до смерті відображається і в шануванні святих. З одного боку, усічення глави Іоанна Предтечі за наказом нечестивого Ірода, це злочин. Але самому святому Іоанну цей злочин не пошкодив, а лише до всіх цих чеснот додав ще й мученицький вінець. І вся подальша історія чудес від нетлінних мощей святого Івана Хрестителя підтверджує це.Крім того, більшість людей сприймає слово "святкувати" як синонім слова "свято", який асоціюється з радістю і веселощами. Насправді ж, у цього визначення є й інше значення. В даному конкретному випадку маються на увазі дозвільні справи. Тобто, "бути пустим" означає "залишитися без діла".Причини для неробства можуть бути не тільки радісні, але і сумні, коли руки опускаються від горя. Яскравий приклад - смерть великого пророка - Іоанна Хрестителя.У попередній статті ми детально розповідали про те, ким був Іоанн Предтеча і чому його особистість так важлива для християн.Історик і релігієзнавець Ігор Козловський каже, що згідно з традиціями у православній церкві, які є, він був великим постником. Ми ж пам’ятаємо, як у Євангеліє про нього написано, що він постував постійно у пустелі, і це означає, що сам день цей також є днем суворого посту. Не дозволяється їсти будь-яку скромну їжу, - мається на увазі і м’ясну, молочну, рибну, тільки постну. Це суворий пост, не полегшений, у пам’ять про Іоанна Хрестителя (Іоанна Предтечі).Православні церкви в цей день проводять богослужіння, віряни дотримуються суворого посту. Під забороною - будь-які продукти і напої червоного кольору, фрукти і овочі, що за формою нагадують голову.Не рекомендують в цей день користуватися гострими предметами або, якщо вже вибору немає, необхідно дотримуватися обережності. Танцювати і співати не можна, навіть якщо дуже хочеться. Якщо вам потрібно викопати картоплю, зібрати яблука або зрізати мак - заплануйте це все на іншу дату.

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