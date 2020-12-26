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Поїхав на роботу і зник: поліцейські більше 3 тижнів шукають лучанина

Поїхав на роботу і зник: поліцейські більше 3 тижнів шукають лучанина
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Шинкарука Павла Андрійовича, 30.09.1982 року народження, жителя міста Луцьк.

Чоловік 15 серпня вийшов з місця проживання та хотів їхати до села Липа Луцького району на роботу, проте там так і не з’явився. Де він перебуває нині – невідомо.

Його прикмети: на вигляд 39 років, зріст 178см, худощавої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, джинсову рубашку, спортивну кофту червоного кольору, кросівки червоно-сині.

Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці у вигляді підпису, відсутні передні верхні зуби.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Поїхав на роботу і зник: поліцейські більше 3 тижнів шукають лучанина

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Теги: розшук, лучанин
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