Поїхав на роботу і зник: поліцейські більше 3 тижнів шукають лучанина

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження30.09.1982 року народження, жителя міста Луцьк.Чоловік 15 серпня вийшов з місця проживання та хотів їхати до села Липа Луцького району на роботу, проте там так і не з’явився. Де він перебуває нині – невідомо.: на вигляд 39 років, зріст 178см, худощавої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, джинсову рубашку, спортивну кофту червоного кольору, кросівки червоно-сині.має татуювання на лівій руці у вигляді підпису, відсутні передні верхні зуби.Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.