Поїхав на роботу і зник: поліцейські більше 3 тижнів шукають лучанина
Сьогодні, 15:19
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Шинкарука Павла Андрійовича, 30.09.1982 року народження, жителя міста Луцьк.
Чоловік 15 серпня вийшов з місця проживання та хотів їхати до села Липа Луцького району на роботу, проте там так і не з’явився. Де він перебуває нині – невідомо.
Його прикмети: на вигляд 39 років, зріст 178см, худощавої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, джинсову рубашку, спортивну кофту червоного кольору, кросівки червоно-сині.
Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці у вигляді підпису, відсутні передні верхні зуби.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Чоловік 15 серпня вийшов з місця проживання та хотів їхати до села Липа Луцького району на роботу, проте там так і не з’явився. Де він перебуває нині – невідомо.
Його прикмети: на вигляд 39 років, зріст 178см, худощавої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі. Був одягнений у джинси синього кольору, чорну футболку, джинсову рубашку, спортивну кофту червоного кольору, кросівки червоно-сині.
Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці у вигляді підпису, відсутні передні верхні зуби.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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