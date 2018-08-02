У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО

Заступниця голови Волинської ОДА8 липня 2021 року оглянула збудований житловий будинок у місті Рожище для сім’ї, яка виховуватиме 10 прийомних дітей.Про це повідомляють в Управлінні інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.Зокрема, аби забезпечити інтереси дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізуються можливості для їхнього зростання у сімейному оточенні. Відтак, створюються дитячі будинки сімейного типу.Стан будівництва такого будинку у місті Рожище Луцького району оглянула заступниця голови ОДА разом із опікункою дітей.Збудували це помешкання за кошти субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Загальна вартість будівництва дитячого будинку сімейного типу – 5 млн гривень.Помешкання уже частково вмебльоване та наразі тут завершуються ремонтні роботи. Відтак, будинок має п’ять спалень, вітальню, кухню, підсобне приміщення, дві ванних кімнати, гардеробну та котельню.Невдовзі відбудеться його відкриття, аби до початку цьогорічної зими сім’я переїхала у новий будинок.