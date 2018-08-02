вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО

У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
Заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук 8 липня 2021 року оглянула збудований житловий будинок у місті Рожище для сім’ї, яка виховуватиме 10 прийомних дітей.

Про це повідомляють в Управлінні інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

Зокрема, аби забезпечити інтереси дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізуються можливості для їхнього зростання у сімейному оточенні. Відтак, створюються дитячі будинки сімейного типу.

Стан будівництва такого будинку у місті Рожище Луцького району оглянула заступниця голови ОДА разом із опікункою дітей.

Збудували це помешкання за кошти субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Загальна вартість будівництва дитячого будинку сімейного типу – 5 млн гривень.

Помешкання уже частково вмебльоване та наразі тут завершуються ремонтні роботи. Відтак, будинок має п’ять спалень, вітальню, кухню, підсобне приміщення, дві ванних кімнати, гардеробну та котельню.

Невдовзі відбудеться його відкриття, аби до початку цьогорічної зими сім’я переїхала у новий будинок.
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, дитбудинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 3 сотні українців
Сьогодні, 16:38
Із суботи, 11 вересня, перекриють рух частиною проспекту Соборності
Сьогодні, 16:33
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
Сьогодні, 16:15
За скільки продають картоплю на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Програму «Власний дім» у Підгайцівській громаді готові співфінансувати
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей
02 серпень, 2018, 19:06
Волиняни долучилися до флешмобу з нагоди Дня незалежності України. ВІДЕО Волиняни долучилися до флешмобу з нагоди Дня незалежності України. ВІДЕО
03 вересень, 07:31
Схопила за волосся та повалила на коліна: волинянка на зупинці побила жінку Схопила за волосся та повалила на коліна: волинянка на зупинці побила жінку
15 серпень, 19:23
У популярному місці відпочинку на Волині небезпечно купатися У популярному місці відпочинку на Волині небезпечно купатися
12 серпень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нарколабораторія на Волині: правоохоронці вилучили канабісу на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:49
 0
АТ «Волиньгаз» запустив другий етап водневих випробувань
Сьогодні, 16:42
 0
У Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 3 сотні українців
Сьогодні, 16:38
 0
Із суботи, 11 вересня, перекриють рух частиною проспекту Соборності
Сьогодні, 16:33
 0
У Рожищі завершують будівництво дитячого будинку. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8