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Нарколабораторія на Волині: правоохоронці вилучили канабісу на понад пів мільйона гривень. ФОТО

Нарколабораторія на Волині: правоохоронці вилучили канабісу на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Двоє раніше судимих волинян висівали і вирощували рослини конопель та організували діяльність нарколабараторії по виготовленню особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. Готові наркотики зловмисники мали намір збувати на території області, зокрема, у місцях позбавлення волі.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Нарколабораторія діяла в одному із сіл Луцького району.

Нагадаємо, учора, 8 вересня, співробітники управління стратегічних розслідувань спільно із слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи. У результаті поліцейські вилучили понад 50 кілограмів особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, зрізані стебла рослин коноплі, суцвіття, мобільні телефони та понад 2 тис. доларів США.

Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 500 тис. грн.

Організатора групи, 31-річного жителя Луцького району, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нарколабораторія на Волині: правоохоронці вилучили канабісу на понад пів мільйона гривень. ФОТО
Нарколабораторія на Волині: правоохоронці вилучили канабісу на понад пів мільйона гривень. ФОТО


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Теги: наркобізнес, Волинь
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