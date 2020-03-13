Нарколабораторія на Волині: правоохоронці вилучили канабісу на понад пів мільйона гривень. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Нарколабораторія діяла в одному із сіл Луцького району.



Нагадаємо, учора, 8 вересня, співробітники управління стратегічних розслідувань спільно із слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури



Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 500 тис. грн.



Організатора групи, 31-річного жителя Луцького району, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє раніше судимих волинян висівали і вирощували рослини конопель та організували діяльність нарколабараторії по виготовленню особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. Готові наркотики зловмисники мали намір збувати на території області, зокрема, у місцях позбавлення волі.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Нарколабораторія діяла в одному із сіл Луцького району.Нагадаємо, учора, 8 вересня, співробітники управління стратегічних розслідувань спільно із слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи. У результаті поліцейські вилучили понад 50 кілограмів особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, зрізані стебла рослин коноплі, суцвіття, мобільні телефони та понад 2 тис. доларів США.Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 500 тис. грн.Організатора групи, 31-річного жителя Луцького району, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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