У Луцькому районі – ДТП з потерпілими. ФОТО





Аварія трапилася орієнтовно о 13:30 9 вересня, повідомляє

Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, в аварії травмувалися дві людини.



Директор КП "Волинський центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф" Володимир Шмаль повідомив, що під час зіткнення травмувалася ще одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.



"Одного чоловіка зі струсом головного мозку госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Ще одну людину з забоєм грудної клітки та підозрою на перелом стегнової кістки ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні", – зазначив Володимир Шмаль.



Про обставини зіткнення двох авто наразі невідомо. Зі слів Марини Балдич, на місці події ще працюють слідчі, які мають з’ясувати усі обставини аварії.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, сказала інспекторка сектору комунікації Нацполіції.









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Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, в аварії травмувалися дві людини.Директор КП "Волинський центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф"повідомив, що під час зіткнення травмувалася ще одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася."Одного чоловіка зі струсом головного мозку госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Ще одну людину з забоєм грудної клітки та підозрою на перелом стегнової кістки ушпиталили до Луцької міської клінічної лікарні", – зазначив Володимир Шмаль.Про обставини зіткнення двох авто наразі невідомо. Зі слів Марини Балдич, на місці події ще працюють слідчі, які мають з’ясувати усі обставини аварії.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, сказала інспекторка сектору комунікації Нацполіції.

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