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Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Завтра, 10 вересня, на Волині прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.

За прогнозами sinoptik.ua, небо у Луцьку цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Температура вночі 14-12° тепла, вдень 22-24° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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